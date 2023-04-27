Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Джаред Беднар Хоккей

Отсутствие Валерия Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами.

Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом». 

Беднар ранее заявил, что Ничушкин покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам. 

Тренер уточнил, что отсутствие игрока не связано с проблемами со здоровьем или дисциплиной. Беднар также сообщил, что команда остается на связи с Ничушкиным.

Ранее агент игрока опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Банально кому-то в семье плохо/попал в больницу/находится в тяжелом состояние, но не хотят привлекать внимание,но в тоже время игрок не сможет нормально играть продолжать.

в такой ситуации, раскрывать подробности ни клуб ни игрок не обязаны,да и не нужно это лишнее внимание. коммерческая лига, тратят деньги как хотят и на кого хотят
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
максимально странная история, конечно.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Может в семье что то случилось
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizaslayer
Переживаю за Валеру вот честно, дай бог чтобы всё устаканилось и он снова будет играть.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Чежтам такого случилось, что человека с плей-офф сняли?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧакЧак
он просто с детства за Сиэтл !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
За Валенсию с 1999
Ответ Iuasamotu
Да алкоголь это, всем понятно. Иначе назвали бы другую причину. Или, это несчастная любовь, которая автоматически переходит в злоупотребление алкоголя. Или же это наркотики, которые захотелось в шутку с друзьями попробовать, а остановиться потом сложно.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pink Floyd1276
Ответ vizaslayer
Переживаю за Валеру вот честно, дай бог чтобы всё устаканилось и он снова будет играть.
Устаканилось - к месту слово употребили?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий