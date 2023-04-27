Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами
Отсутствие Валерия Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами.
Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.
Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом».
Беднар ранее заявил, что Ничушкин покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.
Тренер уточнил, что отсутствие игрока не связано с проблемами со здоровьем или дисциплиной. Беднар также сообщил, что команда остается на связи с Ничушкиным.
Ранее агент игрока опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.
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