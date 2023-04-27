Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами

Отсутствие Валерия Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами.

Об этом сообщил главный тренер « » .

Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом».

Беднар ранее заявил, что Ничушкин покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.

Тренер уточнил, что отсутствие игрока не связано с проблемами со здоровьем или дисциплиной. Беднар также сообщил, что команда остается на связи с .

Ранее агент игрока опроверг информацию о том, что Ничушкин покинул расположение «Эвеланш» из-за инцидента с алкоголем.