Маккиннон о том, что судьи не удалили Боргена: «Сейчас не 1975 год. Я думаю, это подножка»

Нэтан Маккиннон выразил недовольство судейством в 5-м матче плей-офф с «Сиэтлом» (2:3, 2-3).

Нападающий «Колорадо» считает, что судьи должны были удалить защитника «Кракена» за подножку во втором периоде перед голом Тая Картье, который вывел «Сиэтл» вперед 2:1.

«Я на пять футов опережаю парня, а он сбивает меня с ног. Я не знаю, что делать. Сейчас не 1975 год. Я думаю, что это подножка», – сказал нападающий «Колорадо».

Судьи не остановили игру после падения Маккиннона. После этого он встал и ударил клюшкой по стеклу, что задержало его возвращение на скамейку запасных. , который вышел на лед вместо него, не смог достаточно быстро войти в игру, чтобы закрыть Картье.

«Я должен лучше сохранять спокойствие. Это моя вина», – отметил .

«Сиэтл» в шаге от того, чтобы выпнуть из плей-офф чемпионов. «Колорадо» спасет только топовая игра звезд