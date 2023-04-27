Маккиннон о том, что судьи не удалили Боргена: «Сейчас не 1975 год. Я думаю, это подножка»

Теги судьи Кубок Стэнли Колорадо видео НХЛ Нэтан Маккиннон Джей Ти Комфер Сиэтл Уилл Борген Тай Картье Хоккей

Нэтан Маккиннон выразил недовольство судейством в 5-м матче плей-офф с «Сиэтлом» (2:3, 2-3).

Нападающий «Колорадо» считает, что судьи должны были удалить защитника «Кракена» Уилла Боргена за подножку во втором периоде перед голом Тая Картье, который вывел «Сиэтл» вперед 2:1.

«Я на пять футов опережаю парня, а он сбивает меня с ног. Я не знаю, что делать. Сейчас не 1975 год. Я думаю, что это подножка», – сказал нападающий «Колорадо». 

Судьи не остановили игру после падения Маккиннона. После этого он встал и ударил клюшкой по стеклу, что задержало его возвращение на скамейку запасных. Джей Ти Комфер, который вышел на лед вместо него, не смог достаточно быстро войти в игру, чтобы закрыть Картье.

«Я должен лучше сохранять спокойствие. Это моя вина», – отметил Маккиннон

«Сиэтл» в шаге от того, чтобы выпнуть из плей-офф чемпионов. «Колорадо» спасет только топовая игра звезд

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7 комментариев

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guizzy
Согласен, он с шайбой, он из-за соперника падает, теряет шайбу, намеренно или нет, не важно, его уронили и судьи должны были свистнуть в этом моменте.
Про характер Маккинона много рассказывают, если это правда, на следующие 2 матча должен выйти разрывать соперников, а там уже и партнерам этот настрой передастся.
+6
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Степан Паракин
судьи как в нба слепые...
+6
-1
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Антон Якимцев
Самый отвратительный момент матча.
Когда игра "на тоненького", они и определяют исход(((
Подножка чистой воды, в то время как против Avs свистели всякую фигню типа левого интерфиренса.
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Al561
Если он 27 мин играет, то где-то и лажануть может. Подножка была, но надо было не истерить, а в свою зону возвращаться
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Number79
Чистейшая подножка. Как судья не увидел, ну или скорее всего не захотел увидеть. Бывают моменты спорные, но это явно не тот случай.
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Ник88
Каждый год судьи косячат в плей-офф. Уровень в НХЛ у них такой низкий.
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Rialto
Ответ Ник88
Каждый год судьи косячат в плей-офф. Уровень в НХЛ у них такой низкий.
Ага, надо Анисимова звать со своей бригадой)))
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