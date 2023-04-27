Величкин о КХЛ: «Комбинаций сумасшедших очень мало. Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать»

Геннадий Величкин расстроен тем, что КХЛ отказалась от европейских площадок.

«Знаете, меня очень расстроило, что мы отказались от европейских площадок, сделали размеры коробки как в Национальной хоккейной лиге. Почему мы на них смотрим? Мы не должны растить хоккеистов для .

В первую очередь для своего хоккея, чтобы он был красивее. Сейчас комбинаций сумасшедших очень мало.

Когда Зарипов, , и другие мастера невероятные передачи отдавали, помните? Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать, борьба на пятаке, постоянное давление», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» .