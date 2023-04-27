Величкин о КХЛ: «Комбинаций сумасшедших очень мало. Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать»

Теги Данис Зарипов Геннадий Величкин Сергей Мозякин НХЛ КХЛ Ян Коварж Хоккей

Геннадий Величкин расстроен тем, что КХЛ отказалась от европейских площадок.

«Знаете, меня очень расстроило, что мы отказались от европейских площадок, сделали размеры коробки как в Национальной хоккейной лиге. Почему мы на них смотрим? Мы не должны растить хоккеистов для НХЛ.

В первую очередь для своего хоккея, чтобы он был красивее. Сейчас комбинаций сумасшедших очень мало.

Когда Зарипов, Коварж, Мозякин и другие мастера невероятные передачи отдавали, помните? Сейчас все напоминает регби, постоянные тачдауны, шайбу пытаются вместе с вратарем в ворота затолкать, борьба на пятаке, постоянное давление», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Величкин.

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2 комментария

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Aleksandr
Игорь Ларионов: «Ребят, я знаю как можно в красивый хоккей играть даже на таких площадках, хотите покажу?»
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Владимир
НХЛ!!! Гений Кучеров... Капризов.. Макдевид... Вообще продолжать можно долго... Их почему-то не смущают маленькие площадки.. Люди творят, потому что хотят и могут.. Им можно ещё уменьшить размер площадок, но они перестроятся и будут продолжать творить!!!
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