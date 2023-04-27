Микко Рантанен: «Ничушкин и Ландескуг – действительно хорошие игроки. Нелегко, когда теряешь таких парней»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Валерий Ничушкин Микко Рантанен Хоккей

Микко Рантанен высказался о том, что Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо» в плей-офф.

Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2-3).

«Это большая потеря. Он и Лэнди (Габриэль Ландескуг), очевидно, являются для нас важными парнями из топ-6.

Все ребята должны сделать шаг вперед. Нелегко, когда теряешь таких парней. Они оба действительно хорошие игроки», – сказал нападающий «Колорадо» Рантанен.

Напомним, капитан «Колорадо» Ландескуг не сыграет в плей-офф. Шведский форвард не восстановился после операции на колене, перенесенной в октябре. 

«Сиэтл» в шаге от того, чтобы выпнуть из плей-офф чемпионов. «Колорадо» спасет только топовая игра звезд

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3 комментария

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Jeff Lebowski
Валера, если руки связаны - мигни!
+6
0
+6
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Антон Кривоногов
Лавины, верните Валеру!
Иначе вам удачи не видать!
+4
0
+4
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Booligan
Ответ Антон Кривоногов
Лавины, верните Валеру! Иначе вам удачи не видать!
Думаю, они тут вообще ни при чём и как только смогут, вернут
0
0
0
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