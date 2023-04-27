Микко Рантанен: «Ничушкин и Ландескуг – действительно хорошие игроки. Нелегко, когда теряешь таких парней»
Микко Рантанен высказался о том, что Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо» в плей-офф.
Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2-3).
«Это большая потеря. Он и Лэнди (Габриэль Ландескуг), очевидно, являются для нас важными парнями из топ-6.
Все ребята должны сделать шаг вперед. Нелегко, когда теряешь таких парней. Они оба действительно хорошие игроки», – сказал нападающий «Колорадо» Рантанен.
Напомним, капитан «Колорадо» Ландескуг не сыграет в плей-офф. Шведский форвард не восстановился после операции на колене, перенесенной в октябре.
«Сиэтл» в шаге от того, чтобы выпнуть из плей-офф чемпионов. «Колорадо» спасет только топовая игра звезд
Иначе вам удачи не видать!