Капитан «Колорадо» Ландескуг не сыграет в плей-офф. Он пропустит весь сезон после операции на колене

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг не сыграет в плей-офф.

Шведский форвард «Эвеланш» сообщил, что не восстановился после операции на колене, перенесенной в октябре.

Изначально ожидалось, что нападающий сможет вернуться во второй половине сезона.

«Мы приложили все усилия, но это не сработало. Я чувствую, что должен принять такое решение. Я уверен в том, что вернусь на лед. Когда это произойдет? Не знаю. Стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед, но уверен, что справлюсь с этим вызовом.

Все началось в «пузыре» в 2020 году. Там случилось что-то странное. Раньше у меня не было проблем с коленом. А тут начались, и в течение всего следующего сезона его состояние постепенно ухудшалось. Потом сделали первую операцию. В тот момент я не осознавал всей сложности ситуации.

Понадобится ли еще одна операция? Не уверен. Это важное решение, нужно будет все взвесить. Пока что мы еще не подошли к этому моменту вплотную», – сказал .

Форвард «Эвс» сказал, что команда уже давно знала, что капитан не вернется в этом сезоне.

«Это было решено не сегодня. Он не проснулся и вдруг решил, что пропускает весь сезон. Это ужасно. Это просто убивает нас. Но я надеюсь, что мы все же сможем выжить», – сказал Маккиннон.

30-летний швед выступает за « » с 2011 года. В 738 матчах у него 571 (248+373) очко. В плей-офф – 67 (27+40) баллов в 69 играх, включая 22 (11+11) очка в 20 матчах в победном розыгрыше в прошлом году.