Капитан «Колорадо» Ландескуг не сыграет в плей-офф. Он пропустит весь сезон после операции на колене

Теги травмы Колорадо НХЛ Габриэль Ландескуг Нэтан Маккиннон Хоккей

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг не сыграет в плей-офф.

Шведский форвард «Эвеланш» сообщил, что не восстановился после операции на колене, перенесенной в октябре. 

Изначально ожидалось, что нападающий сможет вернуться во второй половине сезона. 

«Мы приложили все усилия, но это не сработало. Я чувствую, что должен принять такое решение. Я уверен в том, что вернусь на лед. Когда это произойдет? Не знаю. Стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед, но уверен, что справлюсь с этим вызовом. 

Все началось в «пузыре» в 2020 году. Там случилось что-то странное. Раньше у меня не было проблем с коленом. А тут начались, и в течение всего следующего сезона его состояние постепенно ухудшалось. Потом сделали первую операцию. В тот момент я не осознавал всей сложности ситуации. 

Понадобится ли еще одна операция? Не уверен. Это важное решение, нужно будет все взвесить. Пока что мы еще не подошли к этому моменту вплотную», – сказал Ландескуг.

Форвард «Эвс» Нэтан Маккиннон сказал, что команда уже давно знала, что капитан не вернется в этом сезоне. 

«Это было решено не сегодня. Он не проснулся и вдруг решил, что пропускает весь сезон. Это ужасно. Это просто убивает нас. Но я надеюсь, что мы все же сможем выжить», – сказал Маккиннон. 

30-летний швед выступает за «Колорадо» с 2011 года. В 738 матчах у него 571 (248+373) очко. В плей-офф – 67 (27+40) баллов в 69 играх, включая 22 (11+11) очка в 20 матчах в победном розыгрыше в прошлом году. 

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9 комментариев

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Andrey Lizenko
Ответ vals1702
Нужен новый капитан.
Скорее, нужен старый здоровым.
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vals1702
Нужен новый капитан.
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йозе марино
Ответ Serge Vendino
Как они могли читерить, если Гейб физически не готов играть?
отправляют его в список долгосрочно травмированных, их зп не учитывается в потолке, на эти освободившеемя бабки кого то подписывают
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VintDV
Здоровья парню!!!
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Serge Vendino
Ответ Белый офицер
Колорадо респект за честность. Не стали читерить как тампоны пару лет назад.
Как они могли читерить, если Гейб физически не готов играть?
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*Eddard*
Здоровья Ланди. В плей-офф он бы ох как пригодился. Ждем в следующем сезоне
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йозе марино
Ответ Белый офицер
Колорадо респект за честность. Не стали читерить как тампоны пару лет назад.
с респектом за честность кубки не выигрываются, если это не запрещено почему бы не считерить)
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Rikishi
Скугу уже 30, жесть. Во сколько там его капитаном сделали, в 19 вроде?
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Белый офицер
Колорадо респект за честность. Не стали читерить как тампоны пару лет назад.
+3
-4
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