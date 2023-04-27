ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай против Сербии, Украина сыграет с Нидерландами, Эстония – Япония

В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

1В

Китай – Сербия – 12:30

Украина – Нидерланды – 16:00

Эстония – Япония – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Япония – 9 очков (3 матча), Украина – 7 (3), Эстония – 5 (3), Нидерланды – 3 (3), Китай – 2 (3), Сербия – 1 (3).