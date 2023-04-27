ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай против Сербии, Украина сыграет с Нидерландами, Эстония – Япония
В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В.
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.
В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.
ЧМ-2023
Дивизион 1В
Китай – Сербия – 12:30
Украина – Нидерланды – 16:00
Эстония – Япония – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: Япония – 9 очков (3 матча), Украина – 7 (3), Эстония – 5 (3), Нидерланды – 3 (3), Китай – 2 (3), Сербия – 1 (3).
То есть оборона у них слабая.
Если взять Кунь Лунь, то там играли защитник Леслие, защитник Вуд, защитник Сомерби и защитник ЛоВерде.
Ну и в добавок Челиос, Спрул, Фрэм, Костенко, Шульц.
Так вот в целом в сборной Китая нормальных защитников только 2. Челиос и Спрул и всё.
Фрэма взяли условно из Usports лига, это Канадская лига Университета, она слабая.
Шульц, этот защитник и вовсе слабый. 3 очка в этом сезоне, 2 в прошлом, до этого не играл, а ещё до этого играл в ВХЛ. То есть уровень его низкий.
Джо вообще играет в чемпионате Великобритании, там вдумайтесь набрал аж 4 очка, до этого в Кунь Луне 0 очков, ну и играл в ВХЛ. А до этого в Erste liga.
Итого 2 защитника норм Челиос и Спрул
Вратари О Брайн, 0 игр в КХЛ в этом сезоне, в прошлом 8 игр, а до этого ВХЛ и т.д.
То есть 2 зоны слабые.
Только и нападение не сильное.
Йип прикольный игрок, но он уже старый и ему уже 38 лет. Он уже не вывозит лет 10. Да играл в КХЛ, а потом скатился до АХЛ и ECHL. А потом и в чемпионате Германии не тащил особо и в чемпионате Финляндии. То есть явно списанный продукт.
Паркер Фу, я честно не знаю за что выбрали на драфте НХЛ, но даже за молодёдные клубы Канады играл в AJHL, ну сами понимаете несильные лиги. А потом в NCAA и там стата не впечатляла.
Т. Вонг, опять же тоже самое. Он до КХЛ играл в АХЛ и ничем не запомнился и в ECHL.
По сути так оно по каждому. В КХЛ набирают, потому что играют немало, ну дают им играть, а клуб идёт в конце таблицы. Эта команда почти самая худшая, ну какие лидеры, такие и результаты. В КХЛ надо реально, чтобы ты дал тащером в нормальной команде. Да даже у белорусов и казахов есть такие. Например Михайлис, да набрал столько же очков, сколько и Йип, только я уверен, что Йип бы не играл в 1 звене Барыса.
А у белорусов Алистров например, до 29 очков, но любому очевидно в Кунь Луне был бы одним из основных.
Да и КХЛ не даёт 100% гарантии хороших результатов.
Белоруссия проиграла Великобритании, Австрии, Словении 2 раза, Франции, Венгрии, Польше то есть поражений эпичных было не мало.
Казахстан проиграл Польше, Венгрии, Южной Корее, Италии. Там тоже эпичных поражений хватало. Только условно у казахов и белорусов собраны команды лучше и 3-4 звено не проваливаются, а у Китая провал. А играть в 2 звена, по 25-30 мин это трудно в целом. Ну и с каждым матчем всё сложнее и сложнее. Йипу 38 лет, Джо 35 лет, Кэйн 32 года, Челиосу 32 года, Локхарту 30 лет и Спрулу 30 лет. Нагрузка для них большая, понятное дело провалов будет больше и больше
Игра в меньшинстве у Китая 40%. Это показательно очень низкий, даже у Сербии 58%. Игра вратаря и там 80%, тоже показатель худший. Реализация большинства также 5 место, хуже Эстония, всего то у Китая 18,75%. Реализация бросков 8,65%, 5 место из 6, хуже Эстония. То есть по всем показателям китайцы одни из худших. Почему так? Потому что не на кого положиться. Вратари слабые, защита слабая, нападение лучшая зона, но оно также не очень кроме 1 звена. А ещё усталость накапливается и порой игроки не добегают и не успевают, вот и результат. Посмотрим с Сербией!