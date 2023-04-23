ЧМ-2023. Дивизион 1B. Япония играет с Нидерландами, Украина сыграет с Китаем, Эстония против Сербии

Теги результаты сборная Украины сборная Японии сборная Эстонии сборная Нидерландов сборная Сербии Сборная Китая по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

Сегодня в Таллине стартует чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион. 

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

Дивизион 1В

Нидерланды – Япония – 0:3 (0:2, второй период)

Китай – Украина – 16:00

Эстония – Сербия – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

22 комментария

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spain-hokkey
Я расписывать не хочу сборные, смысла я не вижу.
Просто расскажу про каждый матч.
Первая игра и тут фаворит Япония(она один из 2 фаворитов чемпионата) сыграет с Нидерландами.
По факту разница в классе огромная. Япония привезла почти сильнейший состав, на турнир, кроме Миуры из ECHL, они готовы прекрасно и по идее должны спокойно проходить голландцев.
Нидерланды привезли неоптимальный состав, ряд лидеров отсутствует и играть не они не хотят. Эти лидеры из Тилбурга из 3 лиги Германии, такие как
Max Hermens, Raymond van der Schuit, Reno de Hondt, Jordy van Oorschot. Также из чемпионата Австрии не приехал Далхузен и несколько игроков из 3 лиги Германии(братья Бруйстены). Ну и в итоге уровень этой сборной посредственный. Итого Япония фаворит чемпионата, а Нидерланды думаю у Сербии выиграют и всё на этом.
+11
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spain-hokkey
Голландцы и их проблема всё таки в первую очередь в обороне, во вторую в атаке. Очень много зон, очень слабо играют при отборе шайбы, их объезжают порой как от стоячих. Гус Ван Нес выделяется, но как показывает практика имея Борна Рендулича, хорваты не смогли обыграть даже Испанию. Возможно Гус Ван Нес лучший игрок в матче, по уровню в целом, но это не вся команда. Нидерландам по проще будет с Эстонией, Сербией(её обыграют), но с Китаем будет также сложно
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spain-hokkey
Ответ Владимири Йолкиннен
Интересно, а почему Сато из Торпедо за японцев не играет?
Он российское гражданство хочет взять и не быть легионером
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spain-hokkey
Китай фаворит в целом чемпионата. Состав почти весь из Кунь Луня, им могут помешать только японцы. По поводу Китая, они и сегодня фавориты матча, у китайцев 13 натурализованных хоккеиста. Только есть 1 проблема, всё таки у китайцев хороших натурализованных хоккеистов набирается на 1 звено, максимум на 2.
Ну это Брэндон Иип, Паркер Фу, Тайлер Вонг, Джейк Челиос, Спенсер Фу(он играет в АХЛ), Люк Локхарт, Кори Кэйн, Раян Спрул. Вот эти хоккеисты являются людерами сборной Китая. Все остальные такое себе конечно.
Есть такой хоккеист Каилин Чен, он китаец, 2004 года рождения, он как раз является довольно прикольным, играет в OJHL, не самая сильная молодёжная лига, но всё таки. Все остальные хоккеисты ну прямо скажем не о чём, сами по себе китайцы не о чём, но сегодня побеждать должны, всё таки 2 звена их являются довольно мощными, они просто переиграют. Проблемы у Китая возникнут только с японцами, там у японцев довольно сильный состав, немало очков японцы набирали в своей Азиатской лиге, а вот Китай-Япония и будет матч за повышение в классе. А у соперника Китая будет игра с Эстонией за 3 место я думаю.
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spain-hokkey
Забили японцы, как и отмечалось у Нидерландов есть проблемы больше даже не с нападением, а вот именно с защитой, не успевают защитники голландские даже перемещаться по льду, оставляют открытыми зоны.
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spain-hokkey
2-0. Японцы уверенно играют. Кстати голландцы атакуют только одним звеном, звеном первым с игроком из чемпионата Австрии Гус Ван Несом. Всё остальное как и я говорил довольно таки посредственно.
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spain-hokkey
Ответ Vadoniy
Это Китай после нескольких лет выступления в КХЛ и домашней олимпиады всё ещё играет с Украиной, Эстонией и Сербией? Хороший лифт
Китай играл в Дивизионе 2 Группа А, ну и его выиграл, сейчас в Дивизионе 1 Группа Б и является явный фаворитом чемпионата, ну я японцами интересная катка будет
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Владимири Йолкиннен
Интересно, а почему Сато из Торпедо за японцев не играет?
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spain-hokkey
Японцы катаются видно лучше и легко проходят оборону голландцев, большинство будет, возможно это гол...
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язнаюгдеты
Даже пол периода посмотрел,на большее сил не хватило. У Нидерландов проблемы с какими-то базовыми вещами, как раскат, вход в зону, выход из своей. В этом плане японцы конечно более цельной командой смотрятся. Да и общий уровень повыше. Капец, во меня торкнуло после Тампы-Торонто ЭТО посмотреть
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bold
Опять фрилансер от Элитпроспекта вернулся.))))
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spain-hokkey
0-5 уже. Ну как и предполагалось
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spain-hokkey
0-7 ну это уже слишком. Я думал более 6 японцы не кинут, а тут уже 0-7. Просто разрывают и всё
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vendigo
Ответ Хрен Винтов
Шикарный у тебя рейтинг, чувак! 😉
этот чувак не первый год достаточно грамотно и объемно пишет про нижние дивизионы, знаний по которым у 99,9% здесь нулевые..
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язнаюгдеты
Ответ spain-hokkey
Я расписывать не хочу сборные, смысла я не вижу. Просто расскажу про каждый матч. Первая игра и тут фаворит Япония(она один из 2 фаворитов чемпионата) сыграет с Нидерландами. По факту разница в классе огромная. Япония привезла почти сильнейший состав, на турнир, кроме Миуры из ECHL, они готовы прекрасно и по идее должны спокойно проходить голландцев. Нидерланды привезли неоптимальный состав, ряд лидеров отсутствует и играть не они не хотят. Эти лидеры из Тилбурга из 3 лиги Германии, такие как Max Hermens, Raymond van der Schuit, Reno de Hondt, Jordy van Oorschot. Также из чемпионата Австрии не приехал Далхузен и несколько игроков из 3 лиги Германии(братья Бруйстены). Ну и в итоге уровень этой сборной посредственный. Итого Япония фаворит чемпионата, а Нидерланды думаю у Сербии выиграют и всё на этом.
Ооо, человек-тавтология вернулся. Кровь из глаз конечно, но интересно
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крок 58
Ответ spain-hokkey
Я расписывать не хочу сборные, смысла я не вижу. Просто расскажу про каждый матч. Первая игра и тут фаворит Япония(она один из 2 фаворитов чемпионата) сыграет с Нидерландами. По факту разница в классе огромная. Япония привезла почти сильнейший состав, на турнир, кроме Миуры из ECHL, они готовы прекрасно и по идее должны спокойно проходить голландцев. Нидерланды привезли неоптимальный состав, ряд лидеров отсутствует и играть не они не хотят. Эти лидеры из Тилбурга из 3 лиги Германии, такие как Max Hermens, Raymond van der Schuit, Reno de Hondt, Jordy van Oorschot. Также из чемпионата Австрии не приехал Далхузен и несколько игроков из 3 лиги Германии(братья Бруйстены). Ну и в итоге уровень этой сборной посредственный. Итого Япония фаворит чемпионата, а Нидерланды думаю у Сербии выиграют и всё на этом.
Круто.. извини-откуда такой интерес и знания?
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spain-hokkey
Ответ крок 58
Круто.. извини-откуда такой интерес и знания?
Ну разбираюсь в хоккее
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