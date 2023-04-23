ЧМ-2023. Дивизион 1B. Япония играет с Нидерландами, Украина сыграет с Китаем, Эстония против Сербии
Сегодня в Таллине стартует чемпионат мира в дивизионе 1В.
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.
В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.
ЧМ-2023
Дивизион 1В
Нидерланды – Япония – 0:3 (0:2, второй период)
Китай – Украина – 16:00
Эстония – Сербия – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Просто расскажу про каждый матч.
Первая игра и тут фаворит Япония(она один из 2 фаворитов чемпионата) сыграет с Нидерландами.
По факту разница в классе огромная. Япония привезла почти сильнейший состав, на турнир, кроме Миуры из ECHL, они готовы прекрасно и по идее должны спокойно проходить голландцев.
Нидерланды привезли неоптимальный состав, ряд лидеров отсутствует и играть не они не хотят. Эти лидеры из Тилбурга из 3 лиги Германии, такие как
Max Hermens, Raymond van der Schuit, Reno de Hondt, Jordy van Oorschot. Также из чемпионата Австрии не приехал Далхузен и несколько игроков из 3 лиги Германии(братья Бруйстены). Ну и в итоге уровень этой сборной посредственный. Итого Япония фаворит чемпионата, а Нидерланды думаю у Сербии выиграют и всё на этом.
Ну это Брэндон Иип, Паркер Фу, Тайлер Вонг, Джейк Челиос, Спенсер Фу(он играет в АХЛ), Люк Локхарт, Кори Кэйн, Раян Спрул. Вот эти хоккеисты являются людерами сборной Китая. Все остальные такое себе конечно.
Есть такой хоккеист Каилин Чен, он китаец, 2004 года рождения, он как раз является довольно прикольным, играет в OJHL, не самая сильная молодёжная лига, но всё таки. Все остальные хоккеисты ну прямо скажем не о чём, сами по себе китайцы не о чём, но сегодня побеждать должны, всё таки 2 звена их являются довольно мощными, они просто переиграют. Проблемы у Китая возникнут только с японцами, там у японцев довольно сильный состав, немало очков японцы набирали в своей Азиатской лиге, а вот Китай-Япония и будет матч за повышение в классе. А у соперника Китая будет игра с Эстонией за 3 место я думаю.