ЧМ-2023. Дивизион 1B. Япония играет с Нидерландами, Украина сыграет с Китаем, Эстония против Сербии

Сегодня в Таллине стартует чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

Дивизион 1В

Нидерланды – Япония – 0:3 (0:2, второй период)

– Украина – 16:00

Эстония – Сербия – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.