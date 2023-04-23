Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года. Команда выиграла все 5 игр в дивизионе 2А с разницей 30:9

Теги результаты сборная Испании сборная Хорватии сборная Исландии сборная Израиля сборная Австралии ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года.

Команда выиграла домашний турнир в дивизионе 2А, одержав 5 побед в 5 матчах. 

Были последовательно обыграны Израиль (8:2), Австралия (8:1), Грузия (2:0), Исландия (7:4) и Хорватия (5:2). 

В следующем году испанцы сыграют в дивизионе 1В. В прошлый раз команда играла в первом дивизионе в 2011 году. 

Сборная Исландии заняла последнее место и выбыла в дивизион 2В.

13 комментариев

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Iuasamotu
У Валерия Харламова мать была - испанка. Её там звали Кармен. Харламов, одно время, даже жил в Испании.
+17
-5
+12
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Shurickello
Ответ Iuasamotu
У Валерия Харламова мать была - испанка. Её там звали Кармен. Харламов, одно время, даже жил в Испании.
Да, у него были испанские корни. Но в Испании он никогда не жил
+4
0
+4
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Коршунов-73
Ответ spain-hokkey
А вообще испанцы классно показали и утёрли нос грузинам, которые думали наберут русских и всех разнесут, по факту испанцы сыграли с ними лучше и выиграли 2-0 в сухую. Единственный матч Испании на 0. В 4 играх пропускали шайбы. Испания скорее всего вылетит из Дивизиона 1 Группа Б, но для испанцев это приятно попасть в Дивизион 1 Группа Б и там поиграть уже с профессиональными сборными.
Поздравляю с победой Испании! Ради этого вывожу тебя из черного списка) Про минорные дивизионы твои посты всегда интересно почитать..
+3
0
+3
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spain-hokkey
Кстати случилось вот, что ещё. Австралия победила 7-1 Израиль и Исландия победила Австралию 4-2. Ну и перед последним туром было у Исландии и Австралии по 3 очка, Австралия проиграла Грузии 2-3, хотя переигрывала их, в итоге Израилю надо была победа над Исландией в 4 шайбы и они выиграли 7-3, хотя по ходу игры было 3-3 и при 6-3 пришлось вратаря снять в большинстве и сделали 7-3. Исландия вылетела, а Израиль остался. ОАЭ сыграет с Израилем, думаю принципиальное противостояние будет, хотя у ОАЭ белорусы, латыши, русские, казахи и т.д. играют.
+4
-2
+2
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Vadoniy
Ответ Iuasamotu
У Валерия Харламова мать была - испанка. Её там звали Кармен. Харламов, одно время, даже жил в Испании.
Интересно, кто минусанул тебя) держи восстановление)
+4
-2
+2
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rrvin
Ответ Shurickello
Да, у него были испанские корни. Но в Испании он никогда не жил
По Бильбао с дедом на машине ездил. Вместе с матерью и сестрой туда на пароходе плавал.
+2
0
+2
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spain-hokkey
Кстати Испания впервые в истории сыграет в Дивизионе 1 Группа Б, так как раньше до 2012 года было деление Дивизиона 1 на 2 группы, ну как бы команды разного уровня были.
Испания сыграла хорошо и даже 0-2 с Хорватией не сломало, а забили 5 шайб и победили, хотя испанцев устраивала ничья в основное время. Сломили окончательно хорватов в 3 периоде.
А вот гляньте состав Грузии, я даже это комментировать не хочу. Это просто смех, они заняли 2 место. Это разве национальная сборная? тупо натурализовали хоккеистов и пошли играть, такого нет ни в Казахстане, ни в ОАЭ даже(где арабы забивают тоже). Только вот тут вообще атас. 2 грузина и все русские + 1 финн.
https://www.eliteprospects.com/team/13813/georgia
+3
-2
+1
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spain-hokkey
Ответ Сергей Маручек
кУ. а чето на флэшскоре показывает, что Израиль вылетает..
Смотри, у Австралии +4, у Исландии и Израиля -2. Только у Израиля забито 8 шайб, а у Исландии 7 между 3 командами. Итого Израиль выше, после 7-3 Израиль не снимал вратаря, а Исландия сняла. То есть говорит о том, что Израиль остаётся, а Исландия вылетает
+2
-1
+1
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spain-hokkey
А вообще испанцы классно показали и утёрли нос грузинам, которые думали наберут русских и всех разнесут, по факту испанцы сыграли с ними лучше и выиграли 2-0 в сухую. Единственный матч Испании на 0. В 4 играх пропускали шайбы. Испания скорее всего вылетит из Дивизиона 1 Группа Б, но для испанцев это приятно попасть в Дивизион 1 Группа Б и там поиграть уже с профессиональными сборными.
+1
-1
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Shurickello
Да, у него были испанские корни. Но в Испании он никогда не жил
Он ездил туда на каникулы
0
0
0
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Loko
Ответ Shurickello
Да, у него были испанские корни. Но в Испании он никогда не жил
"В 1956 году Валерий вместе с матерью и сестрой уехали в Испанию и несколько месяцев жил в Бильбао, ходил там в школу."
0
0
0
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Сергей Маручек
Ответ spain-hokkey
Кстати случилось вот, что ещё. Австралия победила 7-1 Израиль и Исландия победила Австралию 4-2. Ну и перед последним туром было у Исландии и Австралии по 3 очка, Австралия проиграла Грузии 2-3, хотя переигрывала их, в итоге Израилю надо была победа над Исландией в 4 шайбы и они выиграли 7-3, хотя по ходу игры было 3-3 и при 6-3 пришлось вратаря снять в большинстве и сделали 7-3. Исландия вылетела, а Израиль остался. ОАЭ сыграет с Израилем, думаю принципиальное противостояние будет, хотя у ОАЭ белорусы, латыши, русские, казахи и т.д. играют.
кУ. а чето на флэшскоре показывает, что Израиль вылетает..
0
0
0
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