Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года. Команда выиграла все 5 игр в дивизионе 2А с разницей 30:9
Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года.
Команда выиграла домашний турнир в дивизионе 2А, одержав 5 побед в 5 матчах.
Были последовательно обыграны Израиль (8:2), Австралия (8:1), Грузия (2:0), Исландия (7:4) и Хорватия (5:2).
В следующем году испанцы сыграют в дивизионе 1В. В прошлый раз команда играла в первом дивизионе в 2011 году.
Сборная Исландии заняла последнее место и выбыла в дивизион 2В.
Испания сыграла хорошо и даже 0-2 с Хорватией не сломало, а забили 5 шайб и победили, хотя испанцев устраивала ничья в основное время. Сломили окончательно хорватов в 3 периоде.
А вот гляньте состав Грузии, я даже это комментировать не хочу. Это просто смех, они заняли 2 место. Это разве национальная сборная? тупо натурализовали хоккеистов и пошли играть, такого нет ни в Казахстане, ни в ОАЭ даже(где арабы забивают тоже). Только вот тут вообще атас. 2 грузина и все русские + 1 финн.
https://www.eliteprospects.com/team/13813/georgia