Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года. Команда выиграла все 5 игр в дивизионе 2А с разницей 30:9

Сборная Испании вышла в 1-й дивизион ЧМ, где сыграет впервые с 2011 года.

Команда выиграла домашний турнир в дивизионе 2А, одержав 5 побед в 5 матчах.

Были последовательно обыграны Израиль (8:2), Австралия (8:1), Грузия (2:0), Исландия (7:4) и Хорватия (5:2).

В следующем году испанцы сыграют в дивизионе 1В. В прошлый раз команда играла в первом дивизионе в 2011 году.

Сборная Исландии заняла последнее место и выбыла в дивизион 2В.