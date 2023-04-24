ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай против Японии, Украина сыграет с Сербией, Эстония – с Нидерландами
В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В.
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.
В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.
ЧМ-2023
Дивизион 1В
Япония – Китай – 12:30
Украина – Сербия – 16:00
Эстония – Нидерланды – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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