ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай против Японии, Украина сыграет с Сербией, Эстония – с Нидерландами

В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

1В

Япония – – 12:30

Украина – Сербия – 16:00

Эстония – Нидерланды – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.