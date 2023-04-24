ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай против Японии, Украина сыграет с Сербией, Эстония – с Нидерландами

Теги результаты сборная Украины сборная Японии сборная Эстонии сборная Нидерландов сборная Сербии Сборная Китая по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион. 

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

Дивизион

Япония – Китай – 12:30

Украина – Сербия – 16:00

Эстония – Нидерланды – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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2 комментария

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maksipol
скрытый финал дивизиона сегодня, похоже...
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Александр Русанов
Удачи сербам. Жаль, что Китай и Япония вместе не могут выйти
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