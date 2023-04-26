ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай сыграет с Нидерландами, Япония – с Сербией, Украина против Эстонии
В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В..
Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.
В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.
ЧМ-2023
Дивизион 1В
Нидерланды – Китай – 12:30
Япония – Сербия – 16:00
Украина – Эстония – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: Япония – 6 очков (2 матча), Эстония – 5 (2), Украина – 4 (2), Китай – 2 (2), Сербия – 1 (2), Нидерланды – 0 (2).
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