ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай сыграет с Нидерландами, Япония – с Сербией, Украина против Эстонии

Теги результаты сборная Украины сборная Японии сборная Эстонии сборная Нидерландов сборная Сербии Сборная Китая по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В..

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион. 

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

Дивизион

Нидерланды – Китай – 12:30

Япония – Сербия – 16:00

Украина – Эстония – 19:30 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Положение команд: Япония – 6 очков (2 матча), Эстония – 5 (2), Украина – 4 (2), Китай – 2 (2), Сербия – 1 (2), Нидерланды – 0 (2).

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