ЧМ-2023. Дивизион 1B. Китай сыграет с Нидерландами, Япония – с Сербией, Украина против Эстонии

В Таллине продолжается чемпионат мира в дивизионе 1В..

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном), последняя команда опустится во второй дивизион.

В следующем году в дивизионе 1В сыграет сборная Испании, выигравшая домашний турнир в дивизионе 2А.

ЧМ-2023

1В

Нидерланды – – 12:30

Япония – Сербия – 16:00

Украина – Эстония – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: Япония – 6 очков (2 матча), Эстония – 5 (2), Украина – 4 (2), Китай – 2 (2), Сербия – 1 (2), Нидерланды – 0 (2).