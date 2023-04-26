Фетисов об НХЛ: «В период холодной войны меня ненавидели, потому что я из СССР. Мог уехать или остаться и доказывать: то, что происходило, – пропаганда»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ МОК Государственная дума Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что в период холодной войны его ненавидели в НХЛ.

 – Насколько тяжело теперь играть нашим ребятам в НХЛ?

– Выступают они достойно. Молодцы! Я за них рад. Они на самом деле сегодня там наши послы и своим результатом демонстрируют тому же МОК, на что способны российские спортсмены, насколько наш спорт обязан и может функционировать.

Сам я приехал в НХЛ в 1989 году, когда в период холодной войны меня ненавидели, потому что я из Советского Союза. Нужно было все это пережить. Конечно, мог и уехать. Или надо было остаться и доказывать: то, что происходило, – это пропаганда.

А вообще это были очень интересные годы. В одной команде НХЛ играли ребята с разных континентов, с разным вероисповеданием, цветом кожи и социальным статусом. Но тем не менее мы имели общие цели.

Надеюсь, что когда-нибудь такое вернется, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

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15 комментариев

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Максим Пантелеев
Раньше про это не рассказывал.Задним числом уже выдумал. В конце 80 и 90- был дикий интерес к России. Никакого нетива не было. Даже много популярных эстрадных песен.Хитов по нашу душу. А Пынявый все разрушил.
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dr.mitich
Вячеслав - настоящий российский депутат, ещё более выдающийся, чем хоккеист. С таким знаком качества, что пробу негде ставить!
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Антон
Ты там не один был русский, но почему-то ненавидели именно только тебя. Фитилёк-то прикрути - коптит.
+10
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Maxim Shumov
Фетисов показывает, что человек может опуститься до любого уровня
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Александр Митраков
Вот же вруль
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weaverpro
Ненавидели!? Неужели в тапочки какали?
Врун
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SALAVAT
живу в сша, никакого хейта до сих пор. будет хейт если будешь только ходить грозить всем, хотя скорее всего просто подумают что дурачок.
хотя Фетисов сам говорит что были ребята из всех стран и все было ок 🤦🏻‍♂️
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Заборостроитель
Интересно, что он писал в своей автобиографии 1997 года?
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Melnikov1968
Игроки НХЛ никак не связаны с МОК и своей игрой доказывают состоятельность и необходимость только хозяевам клуба, которые платят им ЗП. Слава, не надо здесь сову натягивать на глобус.
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memphis
Славкины пассажи сегодня напоминают монологи пьянчужек, заседающих летом под окном)
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Огюст
Стареешь Фетисов - у тебя была договорённость по игре в НХЛ и тебя там ждали с нетерпением ,а если бы было по другому , то тебя развернули назад в аэропорту !
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Garrincha_the best
Интересно, когда спорц угомониться и перестанет набрасывать одну и ту же инфу почти ежедневно, но под чуть разным соусом? Этот сказал, тот пукнул...🤦‍♂...Вместо спортивного ресурса, желто-желтая газетенка теперь. Неитересно оценивать, кто там что сказал или не сказал, прав он в этом или неправ, особенно на тему, собственно к спорту не относящуюся. Как копаться в чужом белье.

Но спорцру все что связано с моральной стороной мало волнует. Главное, что юзеры заходят на сайт, кликают и комментируют, обсуждая чужие "глобальные проблемы", забыв о своих.
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stephan
Добавьте, пожалуйста, функцию, чтобы можно было скрывать из своей ленты новости, где упоминается Фетисов, Роднина, Мостовой, Терюшков, Дзюба и тд
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dm1959
Кто его ненавидил? В своих книгах он об этом не писал.
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Darkhan Darkhan
Каспаров вчера в интервью Дудю тебя определил Славик, так что поздняк метаться
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