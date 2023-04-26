Фетисов об НХЛ: «В период холодной войны меня ненавидели, потому что я из СССР. Мог уехать или остаться и доказывать: то, что происходило, – пропаганда»
Вячеслав Фетисов заявил, что в период холодной войны его ненавидели в НХЛ.
– Насколько тяжело теперь играть нашим ребятам в НХЛ?
– Выступают они достойно. Молодцы! Я за них рад. Они на самом деле сегодня там наши послы и своим результатом демонстрируют тому же МОК, на что способны российские спортсмены, насколько наш спорт обязан и может функционировать.
Сам я приехал в НХЛ в 1989 году, когда в период холодной войны меня ненавидели, потому что я из Советского Союза. Нужно было все это пережить. Конечно, мог и уехать. Или надо было остаться и доказывать: то, что происходило, – это пропаганда.
А вообще это были очень интересные годы. В одной команде НХЛ играли ребята с разных континентов, с разным вероисповеданием, цветом кожи и социальным статусом. Но тем не менее мы имели общие цели.
Надеюсь, что когда-нибудь такое вернется, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Врун
хотя Фетисов сам говорит что были ребята из всех стран и все было ок 🤦🏻♂️
Но спорцру все что связано с моральной стороной мало волнует. Главное, что юзеры заходят на сайт, кликают и комментируют, обсуждая чужие "глобальные проблемы", забыв о своих.