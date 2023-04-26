Фетисов об НХЛ: «В период холодной войны меня ненавидели, потому что я из СССР. Мог уехать или остаться и доказывать: то, что происходило, – пропаганда»

Вячеслав Фетисов заявил, что в период холодной войны его ненавидели в НХЛ.

– Насколько тяжело теперь играть нашим ребятам в ?

– Выступают они достойно. Молодцы! Я за них рад. Они на самом деле сегодня там наши послы и своим результатом демонстрируют тому же , на что способны российские спортсмены, насколько наш спорт обязан и может функционировать.

Сам я приехал в НХЛ в 1989 году, когда в период холодной войны меня ненавидели, потому что я из Советского Союза. Нужно было все это пережить. Конечно, мог и уехать. Или надо было остаться и доказывать: то, что происходило, – это пропаганда.

А вообще это были очень интересные годы. В одной команде НХЛ играли ребята с разных континентов, с разным вероисповеданием, цветом кожи и социальным статусом. Но тем не менее мы имели общие цели.

Надеюсь, что когда-нибудь такое вернется, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.