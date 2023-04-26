Сушинский о Ткачеве: «Какая НХЛ? На одном мастерстве не уедешь. В КХЛ у него больше возможностей проявить себя»

Максим Сушинский высказался о том, что Владимир Ткачев склоняется к отъезду в НХЛ.

«Ну, какая НХЛ? Как бы помягче выразиться. На одном мастерстве не уедешь.

Парень прекрасно видит поле, сумасшедшее катание, очень мастеровитый. Желание играть в НХЛ и возможность – две разные вещи.

За океаном, да и в целом, в хоккей надо играть с горячим сердцем и холодной головой. В Континентальной хоккейной лиге у него больше возможностей проявить себя», – считает бывший нападающий сборной России Сушинский.

Ткачев уже выступал в НХЛ в сезоне-2021/22.

Форвард «Авангарда» Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. У игрока есть несколько предложений («СЭ»)