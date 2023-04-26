Форвард «Авангарда» Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. У игрока есть несколько предложений («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ.

У игрока есть несколько предложений из Северной Америки, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Ранее нападающий выступал в НХЛ в сезоне-2021/22. Тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи. Кроме того, набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.

В этом сезоне 27-летний Ткачев набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также добавил 14 (3+11) баллов в 14 играх Кубка Гагарина.

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7 комментариев

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Booligan
Ну пусть съездит на пару месяцев
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Deathspell Omega
Кузьменке все завидуют....
+1
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Pronger
Классика от Бабая
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diadiasasha59
Ответ Booligan
Ну пусть съездит на пару месяцев
Точно так.Что там делать?Здесь не играется что ли?
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Альфа Консалтинг
ну хрен знает
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VintDV
Попробовать стоит. В Чикаго или Сан Хосе место есть .
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Mikl_5555
Ответ Booligan
Ну пусть съездит на пару месяцев
или недель
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