Форвард «Авангарда» Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ. У игрока есть несколько предложений («СЭ»)

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев склоняется к продолжению карьеры в НХЛ.

У игрока есть несколько предложений из Северной Америки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее нападающий выступал в в сезоне-2021/22. Тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи. Кроме того, набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.

В этом сезоне 27-летний набрал 59 (23+36) очков в 64 матчах за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ. Также добавил 14 (3+11) баллов в 14 играх Кубка Гагарина.