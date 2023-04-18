Бабаев – Шевченко о Ткачеве в НХЛ: «Он там показал, что может играть. Надо было ехать – и сейчас надо ехать»

Журналист Алексей Шевченко объяснил агенту Владимира Ткачева, почему игроку не стоит уезжать в НХЛ.

30 апреля у нападающего истекает договор с « », после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

– Только не надо вот это с Ткачевым – что он в уедет.

– Уедет.

– Я буду клевать вас.

– Клюй на здоровье.

– Он уже съездил в «Лос-Анджелес».

– Три года команда ходит за тобой, изо дня в день, звонит, приезжает, встречается.

– Шуми, он у тебя не для НХЛ. Он для КХЛ. Это звезда КХЛ.

– Он один из лучших игроков в мире – как написали где-то – за пределами НХЛ.

– За пределами НХЛ! Вот и все. Нет у него шансов в НХЛ.

– Ну, попробовать-то можно.

– Вы уже попробовали!

– Второй раз.

– Еще попробуйте. В Онтарио. Третий раз будет.

– Он там показал, что может играть.

– Только без НХЛ, прошу тебя. Ты возишь так в НХЛ, что все плачут потом.

– Ты же с Ткачевым дружишь. Поговори с ним.

– Вспомни мои разговоры перед вашим отъездом. Я вам говорил – не ехать.

– Ну, надо было ехать. И сейчас надо ехать, – сказал в диалоге с .

стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.