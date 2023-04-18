Бабаев – Шевченко о Ткачеве в НХЛ: «Он там показал, что может играть. Надо было ехать – и сейчас надо ехать»
Журналист Алексей Шевченко объяснил агенту Владимира Ткачева, почему игроку не стоит уезжать в НХЛ.
30 апреля у нападающего истекает договор с «Авангардом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
– Только не надо вот это с Ткачевым – что он в НХЛ уедет.
– Уедет.
– Я буду клевать вас.
– Клюй на здоровье.
– Он уже съездил в «Лос-Анджелес».
– Три года команда ходит за тобой, изо дня в день, звонит, приезжает, встречается.
– Шуми, он у тебя не для НХЛ. Он для КХЛ. Это звезда КХЛ.
– Он один из лучших игроков в мире – как написали где-то – за пределами НХЛ.
– За пределами НХЛ! Вот и все. Нет у него шансов в НХЛ.
– Ну, попробовать-то можно.
– Вы уже попробовали!
– Второй раз.
– Еще попробуйте. В Онтарио. Третий раз будет.
– Он там показал, что может играть.
– Только без НХЛ, прошу тебя. Ты возишь так в НХЛ, что все плачут потом.
– Ты же с Ткачевым дружишь. Поговори с ним.
– Вспомни мои разговоры перед вашим отъездом. Я вам говорил – не ехать.
– Ну, надо было ехать. И сейчас надо ехать, – сказал Шуми Бабаев в диалоге с Алексеем Шевченко.
Владимир Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.
В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
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