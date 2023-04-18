Бабаев – Шевченко о Ткачеве в НХЛ: «Он там показал, что может играть. Надо было ехать – и сейчас надо ехать»

Теги Авангард Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Алексей Шевченко Хоккей

Журналист Алексей Шевченко объяснил агенту Владимира Ткачева, почему игроку не стоит уезжать в НХЛ.

30 апреля у нападающего истекает договор с «Авангардом», после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

– Только не надо вот это с Ткачевым – что он в НХЛ уедет.

– Уедет.

– Я буду клевать вас.

– Клюй на здоровье.

– Он уже съездил в «Лос-Анджелес».

– Три года команда ходит за тобой, изо дня в день, звонит, приезжает, встречается.

– Шуми, он у тебя не для НХЛ. Он для КХЛ. Это звезда КХЛ.

– Он один из лучших игроков в мире – как написали где-то – за пределами НХЛ.

– За пределами НХЛ! Вот и все. Нет у него шансов в НХЛ.

– Ну, попробовать-то можно.

– Вы уже попробовали!

– Второй раз.

– Еще попробуйте. В Онтарио. Третий раз будет.

– Он там показал, что может играть.

– Только без НХЛ, прошу тебя. Ты возишь так в НХЛ, что все плачут потом.

– Ты же с Ткачевым дружишь. Поговори с ним. 

– Вспомни мои разговоры перед вашим отъездом. Я вам говорил – не ехать.

– Ну, надо было ехать. И сейчас надо ехать, – сказал Шуми Бабаев в диалоге с Алексеем Шевченко.

Владимир Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах.

В плей-офф Ткачев записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bodya1337
тарантиновский диалог
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Бабаева лишь бы хоть что-нибудь ответить... Хотя и ответы не совпадают с реальностью)))
Цену набить пытается... Не более
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вперёд спартак
смех да и только
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Очень весёлый диалог)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Опять шумит бабаев
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Жалко Ткачева в какой то мере , в КХЛ можно хорошие деньги заработать за 5 лет по 100 миллионов за сезон а в НХЛ он не потянет как и Гусев .
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
Диалог - шедевр
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Если Бабай подобными сказками делает свою работу играя на повышения ставок для своего клиента у мешков КХЛ - это одно. Если он реально считает, что его клиент достоин не только смотреть по видео как "Кингз" пытается нагнуть нефтяников в п/о, а достоин большего, чем бегать в джерси фарма Королей "Онтарио Рейн" - то это уже профнепригодность данного горе агента.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Ткач подобно Гусю и Шипе здесь феерит а там никто.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Богданов
лол
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
«Вы достигаете только тех хоккейных целей, к которым стремитесь. Таким образом, вы можете также стремиться к достижению своих конечных хоккейных целей».

- Фелисити Лаки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Кротов
Пускай едет, снова попробует свои силы, но только второго возвращения в КХЛ точно не избежать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ Роман Кротов
«Вы достигаете только тех хоккейных целей, к которым стремитесь. Таким образом, вы можете также стремиться к достижению своих конечных хоккейных целей». - Фелисити Лаки.
Хорошая цитата, но в данном случае я бы предпочел склониться к мнению Бабаева и Шевченко, что Ткачев не подходит для НХЛ. Но, конечно же, все зависит от личных целей и мотивации игрока. Может быть, для Ткачева игра в НХЛ является важной целью, и у него есть все шансы ее достичь. Время покажет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий