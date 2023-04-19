Плющев об «Авангарде»: «В Омске громко бьют посуду, в контрактных делах клуб пошел вразнос. В ЦСКА и СКА такие разборки невозможны»

Владимир Плющев считает, что в «Авангарде» сложилась нездоровая обстановка.

– Забавно смотреть за тем, что в последние дни происходит вокруг « ».

– О чем речь, Владимир Анатольевич?

– В Омске громко бьют посуду, все вылезает в прессу. Ткачев, , – крепкие по меркам форварды, все вышли на рынок, все выбивают себе максимальные контракты. Идеальное время для их агентов выкрутить «Авангарду» руки, что, судя по всему, и происходит.

В принципе, я догадывался, что Омск обречен на такой финиш. Как сезон начнешь – так его и проведешь. Уже в сентябре в истории с Дмитрием Рябыкиным, который попытался навести порядок, было понятно, что «Авангард» не выстроен. Команда то играла, то не играла, шла внутренняя борьба, было видно влияние посторонних людей. Говорил о том, что за «сплав» Рябыкина клубу придется расплачиваться, хотя со мной, помнится, спорили – и тренеры, и болельщики.

Но, как видим, этот час все-таки пришел. Омск в контрактных делах пошел вразнос.

– Кто здесь виноват?

– Прежде всего – клубные руководители. Там, где нет выстроенной системы и есть щели между менеджерами, тренерами, игроками, в них обязательно залезут шустрые агенты. Нужно быть хоккейным профессионалом, чтобы это понимать. Но Омск, получается, не понимает – и каждый год наступает на одни и те же грабли.

По пальцам одной руки могу пересчитать клубы КХЛ, где вот такие внутренние разборки невозможны. СКА, , с какими-то оговорками – еще одна-две команды, в которых менеджеры способны вести жесткую политику. Все остальное – из категории мягких игрушек, их можно раскачать со стороны, – сказал заслуженный тренер России.