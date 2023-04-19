Плющев об «Авангарде»: «В Омске громко бьют посуду, в контрактных делах клуб пошел вразнос. В ЦСКА и СКА такие разборки невозможны»

Теги Авангард ЦСКА СКА Владимир Плющев Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Арсений Грицюк Хоккей

Владимир Плющев считает, что в «Авангарде» сложилась нездоровая обстановка.

– Забавно смотреть за тем, что в последние дни происходит вокруг «Авангарда».

– О чем речь, Владимир Анатольевич?

– В Омске громко бьют посуду, все вылезает в прессу. Ткачев, Толчинский, Грицюк – крепкие по меркам КХЛ форварды, все вышли на рынок, все выбивают себе максимальные контракты. Идеальное время для их агентов выкрутить «Авангарду» руки, что, судя по всему, и происходит.

В принципе, я догадывался, что Омск обречен на такой финиш. Как сезон начнешь – так его и проведешь. Уже в сентябре в истории с Дмитрием Рябыкиным, который попытался навести порядок, было понятно, что «Авангард» не выстроен. Команда то играла, то не играла, шла внутренняя борьба, было видно влияние посторонних людей. Говорил о том, что за «сплав» Рябыкина клубу придется расплачиваться, хотя со мной, помнится, спорили – и тренеры, и болельщики. 

Но, как видим, этот час все-таки пришел. Омск в контрактных делах пошел вразнос. 

– Кто здесь виноват?

– Прежде всего – клубные руководители. Там, где нет выстроенной системы и есть щели между менеджерами, тренерами, игроками, в них обязательно залезут шустрые агенты. Нужно быть хоккейным профессионалом, чтобы это понимать. Но Омск, получается, не понимает – и каждый год наступает на одни и те же грабли.

По пальцам одной руки могу пересчитать клубы КХЛ, где вот такие внутренние разборки невозможны. СКА, ЦСКА, с какими-то оговорками – еще одна-две команды, в которых менеджеры способны вести жесткую политику. Все остальное – из категории мягких игрушек, их можно раскачать со стороны, – сказал заслуженный тренер России.

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21 комментарий

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kopl.roma
Все смешалось в доме Обломовых. Я бы наоборот сказал что Авангард старается сохранить этих хоккеистов , предложил очень хорошие деньги, но но Шуми Бабаев пошел вразнос и ведет себя как слон в посудной лавке.
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A. Kolchak
Бред какой-то несёт.
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Олег Тихонюк
Пока комментарии отпускает бабаев в прессе вот это я думаю и мешает подписанию контрактов и не к чему хорошему не привидёт.
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sr291158
Он хоть понял сам что сказал.
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жемолдинов ризван
Вообще то зачем нужны эти агенты ? Чтобы разваливать КХЛ ? Кто это все придумал? Если хочет хоккеист дальше развиваться , пусть это делает сам .При СССР не было такого и хоккей в стране развивался нисколько не хуже чем в НХЛ.Зачем нужны эти разрушители КХЛ типа Бабаева ,Пилько и им подобные жуки .Они что какой нибудь вклад внесли ,в становлении хоккеистов ? Надо забирать у этих Бабаевых лицензию агента и вообще запретить их деятельность в КХЛ
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Ястреб
Система не выстроена?!
По факту Авангард за 5 лет при этих руководителях 2 раза играл в финале, 2 серебра, бронза одна в этом году и один Кубок Гагарина за всю историю, не считая 2-й что забрали с Динамо, плюс лучшую арену в Европе построили.
Что не так в этой системе ??????…….
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Влад Пахомов
Пока такие как Бабаев будут агентами не чего не поменяется, а сказочник он знатный))
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Ястреб
Что касается Бабая, ясный хрен, они ждут свое часа бала срубить ….
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Sergej Klassen
СКа, ЦСКа, . . . . ну да, ну да, пошёл я .....
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ROS#
Так, ещё один заказуху исполняет. Интересно, сколько этому старому нетрадиционалу шуми бабай плюшек отслюнил?
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Vadoniy
"Как сезон начнешь – так его и проведешь", - а как же Ак Барс???
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Den Sh
После слов о том, что Рябыкин попытался навести порядок в Авангарде и читать дальше не стоит. Защитник Рябыкин навёл порядок так, что Омск еле вылез из этой жо... Да и Магнитогорск, по-ходу, тоже "доволен" от порядка Рябыкина.
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*BG*
Ответ Vadoniy
Да в целом ничего особенного, видимо, видит перспективу получить сумму побольше от (ц)ска или в нхл сплавить игроков. Вообще, судить по оьрывкам фраз ход переговор занятие бестолковое. Старый анекдот: встречаются 2 бизнесмена: назови свою цену, я назову свою, посмеёмся и начнём договариваться
За такие деньги ЦСКА Ткачев нафиг не нужен. Толчок не нужен даже если он будет играть бесплатно. Грицюк за 50-60 млн. тоже под большим вопросом. Еще за него и компенсацию нужно платить Авангарду. Да и свалит он за океан через пару лет. У ЦСКА будет задача сохранить имеющийся состав. Армейцам тоже нужно продлевать на следующие сезоны (почти всех с повышением з/п) Окулова, Карнаухова, Абрамова, Сергеева, Мингачева. И денег под потолком нет. Даже если отказаться от Яроша и Брюквина, их освободится немного. Так что не нужно сюда приписывать несуществующий интерес ЦСКА. По крайней мере к двум из трех игроков Авангарда.
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RusSh
Он наверное имел ввиду, что менеджеры в первую очередь должны были разговаривать с игроками и знать их заинтересованность остаться в клубе. Когда игрок сам не знает чего хочет, вот тогда всякие Бабайки и влазят с сумасшедшими запросами на контракты. Хотел бы игрок остаться в клубе, он бы и за меньшие деньги пошел.
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Den Sh
А на счёт того, что внутренние разборки не возможны в стане армейцев, а что там с Гусевым случилось, что он перестал попадать в состав? Не забухал ли он случайно в разгар ПО?
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Vadoniy
Ответ kopl.roma
Все смешалось в доме Обломовых. Я бы наоборот сказал что Авангард старается сохранить этих хоккеистов , предложил очень хорошие деньги, но но Шуми Бабаев пошел вразнос и ведет себя как слон в посудной лавке.
Да в целом ничего особенного, видимо, видит перспективу получить сумму побольше от (ц)ска или в нхл сплавить игроков. Вообще, судить по оьрывкам фраз ход переговор занятие бестолковое. Старый анекдот: встречаются 2 бизнесмена: назови свою цену, я назову свою, посмеёмся и начнём договариваться
0
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Vadoniy
Ответ *BG*
За такие деньги ЦСКА Ткачев нафиг не нужен. Толчок не нужен даже если он будет играть бесплатно. Грицюк за 50-60 млн. тоже под большим вопросом. Еще за него и компенсацию нужно платить Авангарду. Да и свалит он за океан через пару лет. У ЦСКА будет задача сохранить имеющийся состав. Армейцам тоже нужно продлевать на следующие сезоны (почти всех с повышением з/п) Окулова, Карнаухова, Абрамова, Сергеева, Мингачева. И денег под потолком нет. Даже если отказаться от Яроша и Брюквина, их освободится немного. Так что не нужно сюда приписывать несуществующий интерес ЦСКА. По крайней мере к двум из трех игроков Авангарда.
Ну не цска, так ска. В целом, я не про интерес других клубов, а про то, что агент видит какие-то перспективы где-то ещё.
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srs
Ответ Vadoniy
"Как сезон начнешь – так его и проведешь", - а как же Ак Барс???
Как летом и читалось, ничего особенного не случилось. Никаких неожиданностей от соперников по конференции. АБ прогнозируемо в финале. То что раздували искусственно представители сми, это они сами с усами разберуться. У Авы Хартли ушел, никто оттуда в лигу заметный не пришел. Раньше была Магнитка с ЗМ и багажом Кинэна. Барсам и тягаться то не с кем кроме базовых клубов(
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Vadoniy
Ответ srs
Как летом и читалось, ничего особенного не случилось. Никаких неожиданностей от соперников по конференции. АБ прогнозируемо в финале. То что раздували искусственно представители сми, это они сами с усами разберуться. У Авы Хартли ушел, никто оттуда в лигу заметный не пришел. Раньше была Магнитка с ЗМ и багажом Кинэна. Барсам и тягаться то не с кем кроме базовых клубов(
До сезона АБ действительно казался железным финалистом, но сезон он начал паршиво и выправлять ситуацию начал к НГ примерно.
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srs
Ответ Vadoniy
До сезона АБ действительно казался железным финалистом, но сезон он начал паршиво и выправлять ситуацию начал к НГ примерно.
Не первый и не последний такой старт зеленых. Хорошие игроки сбежали’ от прежнего штаба, новые пришли к новым рулевым, было бы странно если все прошло без турнирных качелек. Барсы добавляют ко второй части сезона, так случилось и в этот раз
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