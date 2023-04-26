Панин сравнил ЦСКА с династией «Тампы»: «Мастеровитый костяк сохранен, сделаны точечные изменения»

Григорий Панин сравнил ЦСКА с династией «Тампа-Бэй Лайтнинг».

– Вы играли за ЦСКА с 2014 по 2017 годы, когда армейцы никак не могли взять . Вы даже умудрились проиграть серию СКА, ведя в ней 3-0. Как смогли армейцы изменить психологию лузеров на философию чемпионов? Теперь же это команда-династия!

– Менялись тренеры: взял титул, может взять два. И вы помните, что в сезоне-2018/19 тот ЦСКА собрал очень крутой состав. Там были все лучшие. Да, с ними нужно еще уметь работать.

Мы в ЦСКА с трижды выигрывали чемпионат России, становясь первыми в регулярке. Но лишь раз попали в финал, где уступили «Магнитке» в 2016 году.

Тогда Никитин был помощником, и он произнес такую фразу: «Мы весь сезон сжимали птичку в кулаке. А теперь в плей-офф ее подбросили: «Лети!» Но она почему-то не полетела как надо».

Я думаю, ту птичку до конца не отпустили, чтобы игроки себя весьма раскованно чувствовали. Или отпустили поздно, и скованность осталась в самых важных матчах.

Теперь я команду Федорова сравню с династией «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая три года подряд выходила в финал Кубка Стэнли и взяла две чашки. Мастеровитый костяк сохранен и сделаны точечные изменения.

Это ведь не только результат игры на площадке. Но и то, что происходит вокруг команды, – вплоть до того, как быстро поставляются клюшки-ленты, какая у тебя вода стоит в раздевалке, чем ты питаешься в поездках, и какими самолетами летаешь.

Это во многом зависит от руководства. Но крайне важна и тренерская работа, и коллектив. Можно долго говорить о нюансах, разбирая в деталях каждый аспект. Но поверьте, что успех к приходит не просто так, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Панин.