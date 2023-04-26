Панин о новом контракте с «Салаватом»: «Переговоры не были сложными. Смысл куда-то переходить, когда в ноябре 38 лет будет? Куда рваться?»

Григорий Панин высказался о подписании нового контракта с «Салаватом».

38-летний защитник заключил с уфимским клубом новое соглашение на 2 года.

– Почему вы подписали контракт именно на два года? И что было самым главным в переговорах?

– На самом деле, переговоры с «Салаватом Юлаевым» не были сложными. Самым важным было то, кто останется у руля команды из тренерского штаба. И когда только закончился сезон, я разговаривал с руководством, какие задачи ставит перед собой клуб, какие планы на следующий сезон. В составе много молодых пацанов, которым нужно помогать, делясь с ними своим опытом.

Да и смысл мне куда-то переходить, когда в ноябре будет 38 лет? Куда рваться?

– В следующем году или через сезон вы можете стать самым возрастным игроком КХЛ. Что для вас это будет значить?

– А там Данис Зарипов точно завершил карьеру? Он ведь говорил, что может еще вернуться. Или вот ходят слухи, что может снова выйти на лед Илья Ковальчук.

У меня нет мысли, что я стану самым возрастным игроком, и это круто. Важно то, что сквозь года и я, и другие хоккеисты, кому под 40 лет, смогли сохранить профессионализм внутри.

– Что это значит?

– Надо не только свое тело держать в форме. У тебя и мозг должен быть в форме. Важно, чтобы он не гас. Как только у тебя тухнут эмоции, и ты не получаешь удовольствие от того, чем занимаешься, то ты сразу же очень быстро сдаешь свои позиции. Мне важна не только физическая форма, но и психология. А если при этом я буду хорошим примером для подрастающего поколения, это вообще круто, – сказал Панин.