«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным до 2025 года
«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.
37-летний Панин – капитан уфимской команды.
Защитник набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 8» в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 6 играх.
Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.
Гриша, конечно, один из лучших своих сезонов провёл. но два года!!!
где работа на перспективу, с заботой о будущем клуба? неужели снова Варловым будем любоваться?
так понимаю, что 4 года с Мухамадуллиным будем вспоминать как счастливое время???