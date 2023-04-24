«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным до 2025 года

«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

37-летний Панин – капитан уфимской команды.

Защитник набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 8» в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 6 играх.

выступает за « » с 2017 года.