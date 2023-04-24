«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным до 2025 года

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» продлил контракт с Григорием Паниным.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/2025.

37-летний Панин – капитан уфимской команды. 

Защитник набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 8» в 57 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла при полезности «плюс 1» в 6 играх.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.

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9 комментариев

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Сергей Лав
Я рад за Гришу, он не самый худший был, за то как кулаки нормально, не против зарубиться
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Ответ СоЮз
Добро пожаловать в пенсионный фонд Башкортостана! Чижик очнись, кого подписываешь? да еще на два года. Налоговую тебе в огород,
Почему до 25 года,надо было до 35 года все ровно с клюшкой ходят.
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Алексей Алексеев
🤣🤣🤣😩😩😩
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Rinat Khudayberdin
когда уже эти контракты за откаты закончатся
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SALAVAT BROTHER
На пенсию из Башкирии это круто! Если ещё 5 шайб забьешь за 2 сезона, может даже путёвку в Янгантау дадут как ветерану косячников)))
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Рамис Зарипов
Вот это рвануло так рвануло, многообещающий трансфер!!!
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Руслан Х
Отлично!✊🏻Настоящий капитан!👍🏻
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СоЮз
Добро пожаловать в пенсионный фонд Башкортостана! Чижик очнись, кого подписываешь? да еще на два года. Налоговую тебе в огород,
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Венер Кучербаев
всех порвём!!! :-)))
Гриша, конечно, один из лучших своих сезонов провёл. но два года!!!
где работа на перспективу, с заботой о будущем клуба? неужели снова Варловым будем любоваться?
так понимаю, что 4 года с Мухамадуллиным будем вспоминать как счастливое время???
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