7-я игра финала Кубка Харламова должна была пройти на арене «Авангарда». 1-й, 2-й и 5-й матчи в Омске прошли на катке академии, вмещающем 1200 зрителей («СЭ»)
Седьмой матч финала Кубка Харламова должен был пройти в Омске на арене «Авангарда».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Омские Ястребы» уступили «Чайке» (2-4) в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Команда проводила домашние матчи серии (первый, второй и пятый) на арене академии, вмещающей 1200 болельщиков. «G-Drive Арена» «Авангарда» вмещает 12011 зрителей.
Седьмая игра серии должна была пройти в Омске 27 апреля.
Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»
Про Нижний судить не берусь - не знаю, но предполагаю, там куда активнее завлекали на хоккей.
А вот про игры в выходной днем - тут наши с вами представления об идеальном времени начала матчей для болельщиков явно расходятся.
Негде парковаться
Нет куба с видеоповторами и прочей инфой.
Я хз, есть ли там хотя бы табло.
Просто это не про зрителей, чисто тренировочный каток