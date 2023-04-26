7-я игра финала Кубка Харламова должна была пройти на арене «Авангарда». 1-й, 2-й и 5-й матчи в Омске прошли на катке академии, вмещающем 1200 зрителей («СЭ»)

Теги Авангард болельщики МХЛ G-Drive Арена Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Спорт-Экспресс Хоккей

Седьмой матч финала Кубка Харламова должен был пройти в Омске на арене «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Омские Ястребы» уступили «Чайке» (2-4) в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Команда проводила домашние матчи серии (первый, второй и пятый) на арене академии, вмещающей 1200 болельщиков. «G-Drive Арена» «Авангарда» вмещает 12011 зрителей.

Седьмая игра серии должна была пройти в Омске 27 апреля.

Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»

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7 комментариев

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viktorpavlov70
Ответ Антон Руднев
Вы сейчас про матчи, которые начинались в выходные дни в 13:00 и которые вообще никак не рекламировались?
А какая реклама должна быть на финал Кубка Харламова? В Нижнем никакая реклама не требовалась и 4200 билетов разлетались за 5 минут. А если бы играли в выходной днём больше чем уверен и двенадцатитысячник забили бы под завязку. Болельщики прекрасно знают кто, когда и где играет. Тем более в финальной серии.
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Антон Руднев
Ответ viktorpavlov70
При этом и арена на 1200 мест в финальной серии не заполнялась полностью. Пустой двенадцатитысячник выглядел бы совсем блёкло.
Вы сейчас про матчи, которые начинались в выходные дни в 13:00 и которые вообще никак не рекламировались?
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Антон Руднев
Ответ viktorpavlov70
А какая реклама должна быть на финал Кубка Харламова? В Нижнем никакая реклама не требовалась и 4200 билетов разлетались за 5 минут. А если бы играли в выходной днём больше чем уверен и двенадцатитысячник забили бы под завязку. Болельщики прекрасно знают кто, когда и где играет. Тем более в финальной серии.
Обыкновенная: баннеры, телевизор, соцсети, радио и прочее. Чтобы о важных матчах знала не только группа фанатов, но и случайные болельщики, которые могли бы заинтересоваться.

Про Нижний судить не берусь - не знаю, но предполагаю, там куда активнее завлекали на хоккей.

А вот про игры в выходной днем - тут наши с вами представления об идеальном времени начала матчей для болельщиков явно расходятся.
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viktorpavlov70
Ответ Антон Руднев
Обыкновенная: баннеры, телевизор, соцсети, радио и прочее. Чтобы о важных матчах знала не только группа фанатов, но и случайные болельщики, которые могли бы заинтересоваться. Про Нижний судить не берусь - не знаю, но предполагаю, там куда активнее завлекали на хоккей. А вот про игры в выходной днем - тут наши с вами представления об идеальном времени начала матчей для болельщиков явно расходятся.
Большинство болельщиков на трибунах не случайные люди. Случайно зашедших на хоккей очень мало. Если истинных болельщиков приходит 1 000, то остальные одиннадцать тысяч случайными людьми не заполнишь, хоть обрекламируйся, это самообман. В НН болельщики ждут не начала матча, а начала продажи билетов, которые разлетаются за считанные минуты. И по городу каких-то несметного количества рекламы особо не наблюдается. А по выходным дням удобнее приезжать с области. А в области болельщиков десятки тысяч.
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viktorpavlov70
Ответ viktorpavlov70
При этом и арена на 1200 мест в финальной серии не заполнялась полностью. Пустой двенадцатитысячник выглядел бы совсем блёкло.
интересно, минусуют те кто не согласен с плохой заполняемостью арены в Омске на финале КХ? Так это факт. По телевизионной картинке и по видео на сайте Чайки это прекрасно было видно. Да и комментаторы во время игр на это обращали внимание. Или просто обида берёт за любимый город?
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VasyaFilkin
Ответ viktorpavlov70
А какая реклама должна быть на финал Кубка Харламова? В Нижнем никакая реклама не требовалась и 4200 билетов разлетались за 5 минут. А если бы играли в выходной днём больше чем уверен и двенадцатитысячник забили бы под завязку. Болельщики прекрасно знают кто, когда и где играет. Тем более в финальной серии.
Да в академию мало кто хочет ехать.
Негде парковаться
Нет куба с видеоповторами и прочей инфой.
Я хз, есть ли там хотя бы табло.
Просто это не про зрителей, чисто тренировочный каток
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