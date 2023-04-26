7-я игра финала Кубка Харламова должна была пройти на арене «Авангарда». 1-й, 2-й и 5-й матчи в Омске прошли на катке академии, вмещающем 1200 зрителей («СЭ»)

Седьмой матч финала Кубка Харламова должен был пройти в Омске на арене «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

« » уступили «Чайке» (2-4) в решающей серии плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Команда проводила домашние матчи серии (первый, второй и пятый) на арене академии, вмещающей 1200 болельщиков. « » «Авангарда» вмещает 12011 зрителей.

Седьмая игра серии должна была пройти в Омске 27 апреля.

Матчи финала Кубка Харламова в Омске пройдут на арене академии «Авангарда», вмещающей 1200 зрителей. Так захотели игроки «ястребов»