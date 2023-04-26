Тренер «Миннесоты» после 0:4 от «Далласа»: «Сыграли не лучшим образом по какой-то причине. Будет пара дней, чтобы перезарядиться и взбодриться»

Тренер «Миннесоты» высказался о поражении от «Далласа» (0:4) в 5-м матче серии.

«Уайлд» проигрывают «Старс» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3). Шестой матч пройдет в Миннесоте в пятницу.

«У нас будет пара дней, чтобы перезарядиться, восстановить силы и взбодриться. Надеюсь, что мы сможем их использовать.

Сегодня по какой-то причине мы сыграли не лучшим образом. Ожидаем, что ребят воодушевит возвращение домой.

Надо выиграть один матч, а потом уже смотреть, что будет в седьмой игре», – сказал .