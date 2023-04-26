Эттинджер из «Далласа» – 1-й вратарь с шатаутом в этом плей-офф НХЛ. Он отразил 27 бросков в матче с «Миннесотой»

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер сделал 1-й шатаут в этом плей-офф НХЛ.

24-летний американец отразил все 27 бросков «Миннесоты» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:0, 3-2).

Его признали первой звездой встречи. Матч на ноль стал для Джейка вторым в плей-офф за карьеру. Больше в истории франшизы «Старс» только у Эда Белфора (8), Марти Турко (4) и Чезаре Маниаго (3).

стал первым американским вратарем в истории , сыгравшим на ноль в плей-офф против команды из родного штата. Он родился в городе Лейквилл, штат .

В текущем розыгрыше плей-офф этот шатаут пока единственный после 35 сыгранных матчей в сериях первого раунда.