Эттинджер из «Далласа» – 1-й вратарь с шатаутом в этом плей-офф НХЛ. Он отразил 27 бросков в матче с «Миннесотой»

Теги рейтинги Кубок Стэнли Миннесота Даллас Эд Белфор Марти Турко НХЛ Джейк Эттинджер Хоккей

Вратарь «Далласа» Джейк Эттинджер сделал 1-й шатаут в этом плей-офф НХЛ.

24-летний американец отразил все 27 бросков «Миннесоты» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:0, 3-2). 

Его признали первой звездой встречи. Матч на ноль стал для Джейка вторым в плей-офф за карьеру. Больше в истории франшизы «Старс» только у Эда Белфора (8), Марти Турко (4) и Чезаре Маниаго (3). 

Эттинджер стал первым американским вратарем в истории НХЛ, сыгравшим на ноль в плей-офф против команды из родного штата. Он родился в городе Лейквилл, штат Миннесота

В текущем розыгрыше плей-офф этот шатаут пока единственный после 35 сыгранных матчей в сериях первого раунда. 

2 комментария

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Crenk
Это кажется в нынешнем плей-офф пока единственная сухая игра для всех киперов
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Hitgoe Himgob
Ответ Crenk
Это кажется в нынешнем плей-офф пока единственная сухая игра для всех киперов
Кажется?
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