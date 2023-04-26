Дебур о 3-2 с «Миннесотой»: «Даллас» прибавляет по ходу серии. Мы весь сезон хорошо играем на выезде, ребята воодушевлены»

Питер Дебур считает, что «Даллас» прибавляет по ходу серии с «Миннесотой».

«Старс» обыграли «Уайлд» и вышли вперед в первом раунде Кубка Стэнли (3-2, 4:0 в пятом матче).

«Я думаю, что по ходу серии мы прибавляем. Мы уступали (0-1 и 1-2 – прим. Sports,ru) и вынуждены были догонять. Сегодня хотели воспользоваться шансом впервые выйти вперед.

Последняя победа в серии всегда бывает самой сложной. Сейчас у нас будет шанс закрыть серию в Миннесоте. Мы весь сезон хорошо играем на выезде. Думаю, наши ребята воодушевлены», – сказал .