Дебур о 3-2 с «Миннесотой»: «Даллас» прибавляет по ходу серии. Мы весь сезон хорошо играем на выезде, ребята воодушевлены»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур считает, что «Даллас» прибавляет по ходу серии с «Миннесотой».

«Старс» обыграли «Уайлд» и вышли вперед в первом раунде Кубка Стэнли (3-2, 4:0 в пятом матче). 

«Я думаю, что по ходу серии мы прибавляем. Мы уступали (0-1 и 1-2 – прим. Sports,ru) и вынуждены были догонять. Сегодня хотели воспользоваться шансом впервые выйти вперед. 

Последняя победа в серии всегда бывает самой сложной. Сейчас у нас будет шанс закрыть серию в Миннесоте. Мы весь сезон хорошо играем на выезде. Думаю, наши ребята воодушевлены», – сказал Дебур

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3 комментария

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Mephi027
Кирилла должно прорвать. Не может он столько матчей и всё без очков.

Ну и надеюсь, дисциплину Миннесота подтянет.

Я - за 7 матчей во всех сериях. Больше хорошего хоккея.
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Garikus89
Петька меньше финала конфы в первом плей-офф в каждом клубе не оформлял, так что Даллас должен не подкачать)
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Вадим Кемеж
Ответ Mephi027
Кирилла должно прорвать. Не может он столько матчей и всё без очков. Ну и надеюсь, дисциплину Миннесота подтянет. Я - за 7 матчей во всех сериях. Больше хорошего хоккея.
Кирилл играет с травмой. Вот и все.
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