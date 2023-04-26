Купер о Василевском в 4-й игре с «Торонто»: «Ни один вратарь, даже лучший в истории, ничего бы там не сделал. Парни должны лучше играть перед ним»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Морган Райлли Джон Купер Остон Мэттьюс Ноэль Аччари Хоккей

Джон Купер встал на защиту Андрея Василевского, пропустившего 19 шайб в серии с «Торонто».

«Тампа» уступает «Лифс» (1-3) после четырех матчей серии первого раунда Кубка Стэнли.

Василевский отражает 85,6% бросков при коэффициенте надежности 4,33. 

«Если смотреть на серию, то в моменте с голом Марнера во второй игре он наверняка хотел бы сыграть по-другому. Но что еще он сделал не так? Он сделал все сэйвы, которые должен был сделать. 

Если брать четвертый матч, то кто бы остановил подправления Аччари и Мэттьюса? Никто. В моменте с голом Райлли обзор был полностью перекрыт. Что касается победной шайбы – кто бы смог там что-то сделать?

Ни один вратарь, даже лучший в истории, ничего бы там не сделал. Это были абсолютно стопроцентные моменты. Очень обидно, что все это произошло в одной игре.

Я думаю, что ответственность лежит на парнях, которые играют перед вратарем. Они должны попытаться стать немного лучше», – сказал главный тренер «Лайтнинг». 

Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф

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6 комментариев

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AntOn
Купер абсолютно прав, нельзя недооценивать роль голкипера, но и преуменьшать роль защитной системы, и я не только про защитников говорю, тоже. Тампа постарела на год и проигрывает ливз в интенсивности защитных действий. Не хватает их, силенок, не добегают.
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Костя Кот
ну не будет тренер поливать основного при 1:3 в серии. даже при 85,6%
+2
-2
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Гражданин товарищ барин
Вася должен играть, Эллиот это всего лишь Эллиот.
Даже если это будет последняя игра в серии.
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Анатолий Волков
Торонто очень хорошо сыграло против Кота- Тампы. Закрыло обзор,наброс подправление. Просто. Но это работало.
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