Купер о Василевском в 4-й игре с «Торонто»: «Ни один вратарь, даже лучший в истории, ничего бы там не сделал. Парни должны лучше играть перед ним»
Джон Купер встал на защиту Андрея Василевского, пропустившего 19 шайб в серии с «Торонто».
«Тампа» уступает «Лифс» (1-3) после четырех матчей серии первого раунда Кубка Стэнли.
Василевский отражает 85,6% бросков при коэффициенте надежности 4,33.
«Если смотреть на серию, то в моменте с голом Марнера во второй игре он наверняка хотел бы сыграть по-другому. Но что еще он сделал не так? Он сделал все сэйвы, которые должен был сделать.
Если брать четвертый матч, то кто бы остановил подправления Аччари и Мэттьюса? Никто. В моменте с голом Райлли обзор был полностью перекрыт. Что касается победной шайбы – кто бы смог там что-то сделать?
Ни один вратарь, даже лучший в истории, ничего бы там не сделал. Это были абсолютно стопроцентные моменты. Очень обидно, что все это произошло в одной игре.
Я думаю, что ответственность лежит на парнях, которые играют перед вратарем. Они должны попытаться стать немного лучше», – сказал главный тренер «Лайтнинг».
Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф
Даже если это будет последняя игра в серии.