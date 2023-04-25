Купер о 4:5 с «Торонто»: «Если забрасываем 4 шайбы, это должна быть победа. Нельзя столько пропускать»

Джон Купер остался недоволен игрой «Тампы» в обороне в 4-м матче серии с «Торонто».

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 1-3). При этом к середине третьего периода «молнии» вели со счетом 4:1.

«Все шло хорошо, но в итоге игра спецбригад стала важным фактором. В концовке они забросили две важные шайбы в большинстве, а мы не реализовали свой шанс в начале третьего периода. Если бы мы тогда забили или же они забили на один меньше, то была бы совсем другая история.

Мы забросили достаточно шайб, чтобы победа была за нами, но нельзя столько пропускать. Мне все равно, матч ли это плей-офф или регулярного чемпионата.

Если мы забрасываем четыре шайбы, это должна быть победа. Нужно защищаться и держать шайбу подальше от наших ворот. Мы недостаточно с этим справились», – сказал главный тренер « ».