Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф

Андрей Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто».

Вратарь « » одержал 1 победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (1-3) при 85,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 4,33.

Начиная с 1927 года больше 20 шайб в первых 4 матчах в отдельно взятом розыгрыше плей-офф пропускали только 5 вратарей.

Это Майк Каракас («Чикаго», 26 голов в 1946 году), Марио Лессард («Лос-Анджелес», 1982, 20), Дон Бопре («Миннесота», 1983, 20), Гленн Хили («Лос-Анджелес», 1988, 20) и («Питтсбург», 2012, 20).

Столько же (19) пропускали 9 вратарей, в том числе («Лос-Анджелес», 2014, 19 шайб в 4 играх серии против «Сан-Хосе»), выигравший в том же году .