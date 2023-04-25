Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто». Только у 5 вратарей с 1927 года было 20+ на таком же стартовом отрезке плей-офф

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Андрей Василевский пропустил 19 шайб в 4 играх серии с «Торонто».

Вратарь «Тампы» одержал 1 победу в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто» (1-3) при 85,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 4,33. 

Начиная с 1927 года больше 20 шайб в первых 4 матчах в отдельно взятом розыгрыше плей-офф пропускали только 5 вратарей. 

Это Майк Каракас («Чикаго», 26 голов в 1946 году), Марио Лессард («Лос-Анджелес», 1982, 20), Дон Бопре («Миннесота», 1983, 20), Гленн Хили («Лос-Анджелес», 1988, 20) и Марк-Андре Флери («Питтсбург», 2012, 20).

Столько же (19) пропускали 9 вратарей, в том числе Джонатан Куик («Лос-Анджелес», 2014, 19 шайб в 4 играх серии против «Сан-Хосе»), выигравший в том же году Кубок Стэнли

6 комментариев

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ОттоДракула
Столько же (19) пропускали 9 вратарей, в том числе Джонатан Куик («Лос-Анджелес», 2014, 19 шайб в 4 играх серии против «Сан-Хосе»), выигравший в том же году Кубок Стэнли.

Ясно. Видимо это еще один кубок для Тампы. Тогда, кстати, Лос-Анджелес проигрывал 0-3 в серии, пропустив 13 шайб за первые 2 матча, а затем разгромил Акул 4 раза подряд.
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lus
К сожалению, уже по ходу регулярки Василевский из топ-вратаря начал превращаться в середняка. Все привыкли, что раньше он тащил, а сейчас с учетом деградации недалеко и до реальной дырки. В матчах с "Торонто" это проявляется со всей очевидностью. Правда и защитники ему не очень здорово помогают.
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TR31HK
Вратарь это чистая психология, раз-два и поплыл, а следом если ещё раз-два, тогда сломался, жаль, но в этой паре быстро ясно стало
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curdboy
тут тоже решил рекорд поставить)
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dosatuy
Вася щекочет всем нервы) даешь 3 сухаря подряд)) А вообще забей, 2 чашки есть можно и на отдых пораньше чем обычно.
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Maxim Shumov
Ответ ОттоДракула
Столько же (19) пропускали 9 вратарей, в том числе Джонатан Куик («Лос-Анджелес», 2014, 19 шайб в 4 играх серии против «Сан-Хосе»), выигравший в том же году Кубок Стэнли. Ясно. Видимо это еще один кубок для Тампы. Тогда, кстати, Лос-Анджелес проигрывал 0-3 в серии, пропустив 13 шайб за первые 2 матча, а затем разгромил Акул 4 раза подряд.
Нет, это не еще один кубок для Тампы))))))))
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