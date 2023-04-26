Слепышев об 1:2 от «Ак Барса»: «В следующей игре должно сработать большинство ЦСКА»

Антон Слепышев оценил поражение ЦСКА от «Ак Барса» (1:2, 3-2) в финале Кубка Гагарина.

«В первых раундах можно было бы спрашивать, почему не удается закончить серии быстро, но сейчас идет финал. Хотелось бы, конечно, сегодня закончить, но у нас хороший соперник. Игра так сложилась, идем дальше.

Не помню, чтобы мне жестко прилетало в первом периоде. Прилетало всем, понятно, что им на старте нужно было навязывать свою игру. Мы выдержали и первый период, кстати, выиграли. Так что соперник не удивил.

Полтапов — молодец. В таком возрасте и в таком матче решиться на проход в конце периода... Он сыграл отличный матч, не хватило помощи с нашей стороны.

По игре не было больших отличий от предыдущего матча. Соперник реализовал большинство, а мы нет. В той игре нам немного повезло со вторым голом, сегодня у Галиева не то чтобы получился супербросок, тоже удача.

Первые два матча в Казани показали, что у « » активное меньшинство. Разбираем, готовимся, все решают нюансы. В следующей игре наше большинство должно сработать», – сказал нападающий ЦСКА.

«Ак Барс» вцепился в ЦСКА – и выжил в мясорубке. Москва пока без кубка