Зинэтула Билялетдинов: «Войнову в ногу попала шайба, он поехал на снимок. Не знаю, что там будет»

Теги Ак Барс ЦСКА травмы Зинэтула Билялетдинов Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Станислав Галиев Дмитрий Юдин Кирилл Семенов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:1, 2-3 в серии).

– «Ак Барс» хорошо провел первый период, но пропустил в концовке. В каком состоянии команда выходила на второй период, что-то вы говорили игрокам?

– Нет, ничего не было, ребята выходили играть. Ничего страшного, это игра. Ну, забили, и что? Надо играть и забивать нам, ничего специального не говорили.

– Насколько было грамотным решение так агрессивно начинать первый период? Игроки сказали, что сами офигели.

– А как по-другому выигрывать? По-другому нельзя.

– Вячеслав Войнов во втором периоде сыграл только три смены. Это реакция на пропущенную шайбу в концовке периода?

– Нет, ему в ногу попала шайба, сейчас он поехал на снимок, не знаю, что там будет.

– Дмитрий Юдин получил 4 минуты штрафа, боднув соперника. Он вам не объяснил, зачем решил так сделать?

– Нет, пока не успел я с ним говорить, пускай сейчас остынут, а завтра поговорим.

– Насколько сильно будете ругать его?

– Не знаю. А чего ругать? На эмоциях он это сделал, несознательно. 

– У Станислава Галиева в большинстве вообще не шло, а сегодня забил. Реабилитировался за промахи?

– Он играет хорошо. В большинстве у нас есть вопросы, но он молодец, и сегодня, и позавчера играл хорошо. Сегодня забил нужную шайбу, у меня вопросов к нему нет.

– Как пришла идея использовать именно Кирилла Семенова на ключевых вбрасываниях?

– Мы давно уже думали об этом, он неплохо играет на вбрасываниях, потому нужно было использовать его. Тем более, ближняя скамейка – на дальней это сложнее, конечно.

– В последней смене первого периода, когда вы пропустили за 5 секунд до конца, на льду оказался Александр Радулов в чужом звене вместо Кирилла Петрова. Почему так произошло?

– Не могу вам сказать, не помню. Я, видимо, что-то сделал специально, что-то в голове там тикнуло, наверное. 

– У вас не было мыслей сделать перестановки в составе перед этим матчем? Все-таки было три поражения подряд.

– Хоккеисты, которые играли сегодня, играют так, как нам надо. Нас это устраивает. Если понадобится, мы кого-то поменяем, но на сегодняшний день оставляем состав таким образом, – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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4 комментария

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Ромарио163
Славе конечно тяжело, не всегда успевает за скоростями. Но играет очень самоотверженно и на опыте
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Олег
Войнову здоровья...Такие защитники в финале
на вес золота. На опыте парень играет....
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Tina
Да заметила что Слава не выходит, думала почему? Здоровья ему конечно.
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