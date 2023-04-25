Зинэтула Билялетдинов: «Войнову в ногу попала шайба, он поехал на снимок. Не знаю, что там будет»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:1, 2-3 в серии).

– «Ак Барс» хорошо провел первый период, но пропустил в концовке. В каком состоянии команда выходила на второй период, что-то вы говорили игрокам?

– Нет, ничего не было, ребята выходили играть. Ничего страшного, это игра. Ну, забили, и что? Надо играть и забивать нам, ничего специального не говорили.

– Насколько было грамотным решение так агрессивно начинать первый период? Игроки сказали, что сами офигели.

– А как по-другому выигрывать? По-другому нельзя.

– во втором периоде сыграл только три смены. Это реакция на пропущенную шайбу в концовке периода?

– Нет, ему в ногу попала шайба, сейчас он поехал на снимок, не знаю, что там будет.

– получил 4 минуты штрафа, боднув соперника. Он вам не объяснил, зачем решил так сделать?

– Нет, пока не успел я с ним говорить, пускай сейчас остынут, а завтра поговорим.

– Насколько сильно будете ругать его?

– Не знаю. А чего ругать? На эмоциях он это сделал, несознательно.

– У Станислава Галиева в большинстве вообще не шло, а сегодня забил. Реабилитировался за промахи?

– Он играет хорошо. В большинстве у нас есть вопросы, но он молодец, и сегодня, и позавчера играл хорошо. Сегодня забил нужную шайбу, у меня вопросов к нему нет.

– Как пришла идея использовать именно на ключевых вбрасываниях?

– Мы давно уже думали об этом, он неплохо играет на вбрасываниях, потому нужно было использовать его. Тем более, ближняя скамейка – на дальней это сложнее, конечно.

– В последней смене первого периода, когда вы пропустили за 5 секунд до конца, на льду оказался Александр Радулов в чужом звене вместо Кирилла Петрова. Почему так произошло?

– Не могу вам сказать, не помню. Я, видимо, что-то сделал специально, что-то в голове там тикнуло, наверное.

– У вас не было мыслей сделать перестановки в составе перед этим матчем? Все-таки было три поражения подряд.

– Хоккеисты, которые играли сегодня, играют так, как нам надо. Нас это устраивает. Если понадобится, мы кого-то поменяем, но на сегодняшний день оставляем состав таким образом, – сказал главный тренер « » .