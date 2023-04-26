«Ак Барс» вполне может вытянуть серию с ЦСКА. Две равные команды». Крикунов о финале Кубка Гагарина

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов оценил ход финала Кубка Гагарина между «Аа Барсом» и ЦСКА (2-3).

В пятом матче серии казанцы обыграли армейцев со счетом 2:1.

«Ак Барс» вполне может вытянуть эту серию. Это две равные команды. Исход каждого матча зависит от того, кому чуть-чуть больше улыбнется удача. От этих мелочей зависит то, кто выиграет эту серию. При таком раскладе было бы аномально, решись все в пяти матчах. Команды наиграли минимум на шесть встреч, так что все логично.

В целом этот финал очень качественный, но вязкий. Оба клуба мало забивают и мало пропускают. Все игроки «Ак Барса» горели, поскольку осознавали, что прижаты к стенке. В итоге выиграли за счет сумасшедшей самоотдачи.

Главное, чтобы успели восстановиться к шестой игре. Сейчас не все выдерживают напряжение финала», – сказал экс-тренер сборной России.

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