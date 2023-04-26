Галиев о 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» выходил как на последнюю игру. Знали, что больше нельзя допускать осечку»

Станислав Галиев оценил победу «Ак Барса» над ЦСКА (2:1, 2-3) в финале Кубка Гагарина.

– Выходили как на последнюю игру сегодня, знали, что больше нельзя допускать осечку – играли дома, при своих трибунах, родителях, друзьях. С первого периода было видно, что мы заряжены, нам нужно продолжать так же играть – агрессивно, строго в обороне, выводить шайбу, не придумывать лишнего и бросать, бросать и еще раз бросать, закрывая вратаря.

– После такого первого периода насколько обидно было уходить в раздевалку при счете 0:1?

– Нормально все, поговорили в раздевалке, нам сказали продолжать так же играть, с такими же эмоциями, с такой же скоростью, и все будет нормально. Неприятно пропускать гол в раздевалку, но все верили, нам отступать некуда было, шли только вперед, педаль в пол, и поехали, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» вцепился в ЦСКА – и выжил в мясорубке. Москва пока без кубка