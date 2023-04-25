Лукоянов о серии с ЦСКА: «Мы должны отгрызать им руки, ноги, биться друг за друга, ложиться. Делать все для победы»

Артем Лукоянов считает, что у «Ак Барса» получилось перетерпеть ЦСКА (2:1) в пятом матче.

− Насколько сложно вырывать победу в матче, зная, что уступаешь в серии 1-3?

– Мы тоже были в такой ситуации, когда ведешь 3-1 и последний шаг довольно тяжелый. Во-первых, нужно переступить через себя. Во-вторых, соперник играет с развязанными руками.

Наверное, сегодня самый яркий матч получился, пусть и не голевой. Думаю, болельщики остались в восторге. Сегодня получилось перетерпеть соперника. Да, они создавали моменты, потому что у них хороший подбор игроков, но нам удалось выстоять, перетерпеть эту мощь.

Выстояли и четыре минуты в меньшинстве, потом в награду забили гол, выиграли матч. Серия продолжается.

– ЦСКА в прошлом финале проигрывал серию 1-3. Насколько этот пример может быть примером для подражания с прицелом на московскую игру?

– Они были героями в прошлом году, в этом ими хотим быть мы.

– А что для этого нужно?

– Мы должны показывать такую игру, как сегодня. С такой хорошей командой мы должны показывать именно такой хоккей. Отгрызать им руки, ноги по локоть, биться друг за друга, ложиться. Делать все для победы. Только тогда можно стать героем.

– Чувствуете, что психологическое преимущество на вашей стороне?

– Никто ничего не чувствует, просто надо отдохнуть от такого матча эмоционально и физически. После первого периода тяжеловато было, такой темп задали, даже сами немного обалдели. Постараемся в Москве играть в таком же ключе.

Я до этого говорил, что мы стеснялись, а сегодня никакого стеснения не было. Били всех, кто попадался на пути. Мы их уважаем по-спортивному, но на льду каждый доказывает свое.

– Что можете сказать о шайбе ?

– Парень – красавец, забил хороший гол. Хороший парень, респект ему.

– Сегодня в первых сменах ваше звено «раскололо» нескольких игроков . Ранее « » так не начинал матчи.

– Честно, сам не помню этот первый период, голова отключилась. Видел цель – летел. Была «мясорубка», – сказал форвард «Ак Барса» .