Игорь Григоренко о «Салавате»: «Не увидел настроя в шестом матче с «Адмиралом» – с таким подходом не выигрывают в плей-офф. Ребята понимают, что натворили»

оценил поражение «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф .

Уфимская команда уступила « » со счетом 2-4 в серии.

– В чем причины провала «Салавата Юлаева»?

– Я не увидел настроя у ребят в шестом матче. С таким подходом не выигрывают в плей-офф.

– Как команда может выйти без настроя на матч, в котором все может решиться и после которого они могут вылететь?

– Непонятно, как такое может быть, это необъяснимо. У меня у самого было много таких решающих матчей, но мы всегда бились.

Да, иногда проигрывали, но в борьбе не уступали. Нас тоже много критиковали, когда мы играли, но критика шла нам на пользу, мы ее воспринимали, потому что сами понимали, что и как.

Но я думаю, что и нынешние ребята понимают, что они натворили – проиграли в первом раунде «Адмиралу».

Но приморцы в этом сезоне хорошо выглядят, они у многих лидеров отбирали очки, команда очень боевая. Они в каждой игре бились, цеплялись за каждую шайбу, поэтому и прошли дальше.

– Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.

– Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было – и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф?

Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем, – сказал бывший нападающий « ».