Игорь Григоренко о «Салавате»: «Не увидел настроя в шестом матче с «Адмиралом» – с таким подходом не выигрывают в плей-офф. Ребята понимают, что натворили»

Теги Салават Юлаев Игорь Григоренко КХЛ Кубок Гагарина Александр Кадейкин Сергей Шмелев Адмирал Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Григоренко оценил поражение «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Уфимская команда уступила «Адмиралу» со счетом 2-4 в серии.

– В чем причины провала «Салавата Юлаева»?

– Я не увидел настроя у ребят в шестом матче. С таким подходом не выигрывают в плей-офф.

– Как команда может выйти без настроя на матч, в котором все может решиться и после которого они могут вылететь?

– Непонятно, как такое может быть, это необъяснимо. У меня у самого было много таких решающих матчей, но мы всегда бились.

Да, иногда проигрывали, но в борьбе не уступали. Нас тоже много критиковали, когда мы играли, но критика шла нам на пользу, мы ее воспринимали, потому что сами понимали, что и как.

Но я думаю, что и нынешние ребята понимают, что они натворили – проиграли в первом раунде «Адмиралу».

Но приморцы в этом сезоне хорошо выглядят, они у многих лидеров отбирали очки, команда очень боевая. Они в каждой игре бились, цеплялись за каждую шайбу, поэтому и прошли дальше.

– Вопросы вызывает и сам стиль игры команды. Понятно, что его нельзя сравнивать с вашим хоккеем, потому что тогда состав был другой, но сейчас даже команды с меньшим бюджетом ставят атакующий хоккей.

– Самое интересное, что в регулярном чемпионате у команды все было – и атаки, и забросы, и в обороне неплохо играли, но куда все это делось в плей-офф?

Не было видно Шмелева, Кадейкина и некоторых других ребят. Лидеры команды ведь должны тащить за собой, а мы их не увидели совсем, – сказал бывший нападающий «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Адильхан Абдусаламов
Деньги идут на счёт так что все норм.Руководству ничего не нужно поэтому и игрокам ничего не нужно.
Удивительно как им снова ордена не вручили
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Ачиваков Марат
Все верно Игорь.Мало у нас лидеров, с них то и должен быть спрос в первую очередь. Как будто их подменили. Разогнать бы всех, но не с этим руководством, для них главное, место у кормушки.
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