Кадейкину предстоит операция и длительное восстановление. Из-за этого переговоры с клубами сейчас приостановлены (Metaratings)
Александр Кадейкин получил тяжелую травму в серии с «Адмиралом», ему предстоит операция.
Ранее сообщалось, что 29-летний игрок покинет уфимский клуб. Срок действия его контракта с «Салаватом» истекает 30 апреля.
Как пишет Metaratings, из-за ситуации с травмой переговоры о продолжении карьеры нападающего в новом клубе приостановлены.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков.
На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф. Форвард играет за «Салават» с сезона-2018/19.
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