Кадейкину предстоит операция и длительное восстановление. Из-за этого переговоры с клубами сейчас приостановлены (Metaratings)

получил тяжелую травму в серии с «Адмиралом», ему предстоит операция.

Ранее сообщалось, что 29-летний игрок покинет уфимский клуб. Срок действия его контракта с « » истекает 30 апреля.

Как пишет Metaratings, из-за ситуации с травмой переговоры о продолжении карьеры нападающего в новом клубе приостановлены.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф. Форвард играет за «Салават» с сезона-2018/19.