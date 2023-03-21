Кадейкину предстоит операция и длительное восстановление. Из-за этого переговоры с клубами сейчас приостановлены (Metaratings)

Теги Салават Юлаев возможные переходы травмы КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Кадейкин получил тяжелую травму в серии с «Адмиралом», ему предстоит операция.

Ранее сообщалось, что 29-летний игрок покинет уфимский клуб. Срок действия его контракта с «Салаватом» истекает 30 апреля. 

Как пишет Metaratings, из-за ситуации с травмой переговоры о продолжении карьеры нападающего в новом клубе приостановлены. 

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Кадейкин провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (13+26) очков.

На его счету также 3 (1+2) балла в 5 играх плей-офф. Форвард играет за «Салават» с сезона-2018/19.

1 комментарий

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Dragon10
Кадейкину здоровья. Жаль, конечно, но вроде всегда избегал всякой силовой борьбы. Может, играл уже с травмой
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