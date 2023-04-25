Киллорн о 4:5 с «Торонто» после 4:1: «Тампа» слишком глубоко села в своей зоне. Было чересчур комфортно с таким отрывом»
Форвард «Тампы» Алекс Киллорн высказался о поражении от «Торонто» в 4-м матче серии.
«Лайтнинг» уступили «Лифс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 1-3). При этом к середине третьего периода «молнии» вели со счетом 4:1.
«Сейчас это сложно осознать. Обидно упускать такое преимущество, но мы должны с этим справиться. У соперника хорошая команда, их лидеры добились отличных результатов.
Я думаю, что мы слишком глубоко сели в своей зоне. Нам было чересчур комфортно с таким отрывом», – сказал форвард «Тампы».
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