Киллорн о 4:5 с «Торонто» после 4:1: «Тампа» слишком глубоко села в своей зоне. Было чересчур комфортно с таким отрывом»

Форвард «Тампы» Алекс Киллорн высказался о поражении от «Торонто» в 4-м матче серии.

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 1-3). При этом к середине третьего периода «молнии» вели со счетом 4:1.

«Сейчас это сложно осознать. Обидно упускать такое преимущество, но мы должны с этим справиться. У соперника хорошая команда, их лидеры добились отличных результатов.

Я думаю, что мы слишком глубоко сели в своей зоне. Нам было чересчур комфортно с таким отрывом», – сказал форвард « ».