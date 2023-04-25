Киллорн о 4:5 с «Торонто» после 4:1: «Тампа» слишком глубоко села в своей зоне. Было чересчур комфортно с таким отрывом»

Теги Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Алекс Киллорн Хоккей

Форвард «Тампы» Алекс Киллорн высказался о поражении от «Торонто» в 4-м матче серии.

«Лайтнинг» уступили «Лифс» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:5 ОТ, 1-3). При этом к середине третьего периода «молнии» вели со счетом 4:1. 

«Сейчас это сложно осознать. Обидно упускать такое преимущество, но мы должны с этим справиться. У соперника хорошая команда, их лидеры добились отличных результатов. 

Я думаю, что мы слишком глубоко сели в своей зоне. Нам было чересчур комфортно с таким отрывом», – сказал форвард «Тампы». 

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1 комментарий

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curdboy
сейчас не нужно ничего осозновать, забыли - и вперёд последней игре в сезоне, хотя бы её достойно от и до проведите
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