Форвард «Сиэтла» Макканн получил травму после толчка в борт от Макара. Защитнику «Колорадо» дали 2 минуты

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Сиэтл Джаред Макканн Дэйв Хэкстол Кэйл Макар Хоккей

Форвард «Сиэтла» Джаред Макканн получил травму после толчка в борт от Кэйла Макара.

Эпизод произошел в первом периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и «Колорадо» (3:2 ОТ, 2-2). 

«Сиэтл» играл в меньшинстве, Макканн вышел к воротам Александра Георгиева и бросил, после чего шайба вышла за пределы площадки. Преследовавший форварда Макар затем толкнул его в борт. 

Изначально судьи дали ему большой штраф, но затем изменили решение и назначили малый. Макканн покинул площадку и больше в игре участия не принимал. 

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол сказал, что лучший снайпер команды в регулярном чемпионате (40 шайб в 79 играх) точно пропустит пятый матч серии и не исключил, что он выбыл на более длительный срок.

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7 комментариев

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Deathspell Omega
Интересно, дискву то на матч другой выпишут?
Потому что и лиге спокойней, да и Макару для здоровья полезней, чтобы он пропустил пару матчей...
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Алексей Панин
Ответ Антон Якимцев
Макар вообще не похож на подлого игрока, видимо нервы дают о себе знать, глупый и ненужный приём был конечно (
Мне кажется, почти у каждого игрока в НХЛ есть момент в карьере, где он сыграл грязно, подло. Постоянные провокации со стороны других, нервы все равно влияют и на твои действия
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AminO2
Тенденция, однако.
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Deathspell Omega
Макарка чет подличать начал.
Ну упустил ты игрока в большинстве, че нервничать.
Удаление твое "Кракены" реализовали, гол из под тебя в овертайме забили - отличный матч провел.
Улыбок тебе, дед Макар!
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Антон Якимцев
Макар вообще не похож на подлого игрока, видимо нервы дают о себе знать, глупый и ненужный приём был конечно (
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Deathspell Omega
Ответ Алексей Панин
Мне кажется, почти у каждого игрока в НХЛ есть момент в карьере, где он сыграл грязно, подло. Постоянные провокации со стороны других, нервы все равно влияют и на твои действия
Но тут то, человек даже не забил, че его в борт то толкать было?
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Алексей Панин
Ответ Deathspell Omega
Но тут то, человек даже не забил, че его в борт то толкать было?
Я и не спорю, тут нарушение налицо + очень подло, 5 секунд уже прошло. Просто говорю, что почти у каждого игрока в карьере были некрасивые моменты
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