Форвард «Сиэтла» Макканн получил травму после толчка в борт от Макара. Защитнику «Колорадо» дали 2 минуты

Форвард «Сиэтла» Джаред Макканн получил травму после толчка в борт от Кэйла Макара.

Эпизод произошел в первом периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и « » (3:2 ОТ, 2-2).

«Сиэтл» играл в меньшинстве, Макканн вышел к воротам Александра Георгиева и бросил, после чего шайба вышла за пределы площадки. Преследовавший форварда Макар затем толкнул его в борт.

Изначально судьи дали ему большой штраф, но затем изменили решение и назначили малый. покинул площадку и больше в игре участия не принимал.

Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол сказал, что лучший снайпер команды в регулярном чемпионате (40 шайб в 79 играх) точно пропустит пятый матч серии и не исключил, что он выбыл на более длительный срок.