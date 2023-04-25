Форвард «Сиэтла» Макканн получил травму после толчка в борт от Макара. Защитнику «Колорадо» дали 2 минуты
Форвард «Сиэтла» Джаред Макканн получил травму после толчка в борт от Кэйла Макара.
Эпизод произошел в первом периоде четвертого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и «Колорадо» (3:2 ОТ, 2-2).
«Сиэтл» играл в меньшинстве, Макканн вышел к воротам Александра Георгиева и бросил, после чего шайба вышла за пределы площадки. Преследовавший форварда Макар затем толкнул его в борт.
Изначально судьи дали ему большой штраф, но затем изменили решение и назначили малый. Макканн покинул площадку и больше в игре участия не принимал.
Главный тренер «Сиэтла» Дэйв Хэкстол сказал, что лучший снайпер команды в регулярном чемпионате (40 шайб в 79 играх) точно пропустит пятый матч серии и не исключил, что он выбыл на более длительный срок.
Потому что и лиге спокойней, да и Макару для здоровья полезней, чтобы он пропустил пару матчей...
Ну упустил ты игрока в большинстве, че нервничать.
Удаление твое "Кракены" реализовали, гол из под тебя в овертайме забили - отличный матч провел.
Улыбок тебе, дед Макар!