Браташ считает, что фраза Линекера уместна для ЦСКА: «Делают правильные вещи, как выражается Федоров. Кому как не лучшему хоккеисту всех времен и народов разбираться, что правильно, а что – нет»

Олег Браташ поделился мнением о серии между ЦСКА и «Ак Барсом».

ЦСКА ведет со счетом 3-1 в финальной серии Кубка Гагарина.

– Нельзя сказать, что Казани просто дико не везет?

– Что значит везет – не везет. Хоккей – игра шансов. Либо ты используешь, либо нет. И у ЦСКА было полно нереализованных моментов.

Создать и реализовать – совершенно разные вещи. И надо понимать – это же игра, математическими моделями результат не просчитать.

В этом и смысл, кто кого переиграет. То есть мы сейчас можем разбирать тенденции, тактику команд, как играют, что дает шансы на победу, подмечать различия.

Сейчас эти различия приносят успех ЦСКА, но, если задаваться вопросом «мог ли вчера выиграть « »?», то ответ будет положительный. И по вчерашней игре, и по третьему матчу серии.

– Тогда самое время вспомнить знаменитую фразу британского футболиста, а ныне эксперта Гарри Линекера, что в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Получается, наш хоккей к чему-то подобному пришел?

– Кстати, эта крылатая фраза прозвучала, когда немцы стабильно выходили в финалы, побеждали, поэтому аналогия, думаю, уместна.

Мы же помним, что успех тому поколению немецких футболистов приносила рациональная игра, и в этом плане мы можем их сравнивать с нынешним ЦСКА. Армейцы очень рациональны.

Как любит выражаться Сергей Викторович Федоров, делают правильные вещи. А кому как не лучшему хоккеисту всех времен и народов разбираться, что правильно, а что нет (смеется).

Правильно действовать в каждом даже самом мелком эпизоде, конечно, невозможно, но хоккеисты точно знают, как надо сыграть.

И вот из таких правильных действий в исполнении команды и складывается общий положительный результат, – сказал заслуженный тренер России.