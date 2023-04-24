Кожевников о финале Кубка Гагарина: «В «Ак Барсе» великий человек стоит напротив Федорова. У него и помощник неплохой. Посмотрим, что они придумают»

Александр Кожевников высказался о серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3-1).

– Я думаю, что казанцы будут биться до конца, тем более на своем поле. Постараются сделать все возможное и вложить все в победу.

– Что им надо изменить?

– ЦСКА – сыгранная команда. Второй год играет вообще без замен – один-два человека появляются, которые могут помогать команде.

«Ак Барс» был собран в этом году. О чем мы тогда говорим? Сыгранность, конечно, есть. У них там есть одна машина, даже два таких человека. Они и тащат команду.

Тяжело бороться с людьми, которые играют второй сезон в финале. С опытом Сергея Федорова трудно что-то противопоставить. Даже голы вроде получаются случайными, но они наиграны. Последний гол, который забили армейцы, – вроде бы из ничего, но он произошел из системы Федорова. Случайно, но это все равно гол.

– Верите, что уже в следующем матче закончится серия?

– В «Ак Барсе» великий человек стоит напротив Федорова. У него и помощник неплохой, кстати говоря. Очень хороший игрок. И в сборной поиграл, и поработал вторым тренером не с одним им. Посмотрим, что они придумают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.