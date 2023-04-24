«Металлург» планирует сделать оффер-шит форварду «Северстали» Гераськину («Матч ТВ»)

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы КХЛ Андрей Разин Матч ТВ Игорь Гераськин Хоккей

Форвард «Северстали» Игорь Гераськин может продолжить карьеру в «Металлурге».

Как сообщает «Матч ТВ», магнитогорский клуб планирует сделать форварду контрактное предложение.

«Северсталь» должна будет либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

Срок контракта Гераськина истекает 30 апреля. Он станет ограниченно свободным агентом 1 мая.

Форвард провел 5 сезонов под руководством тренера Андрей Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.

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20 комментариев

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Bashibuzuck
Прочитал оффер-шит, аж жутко стало😳, а это предложение оказывается😁
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Саша Чугунков
Болелы магнитки, хорош уже ныть, тренера новый перестройка идёт, а Герасикин работяга, не плохой нап!! В конце сезона будет грызть зачем, что и как!!)
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mmg73
Разину виднее.
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Олег
Ответ Семен Горбунков
Северсталь переезжает в Магнитогорск. В чем смысл?
Этого следовало ожидать. Разин
забирает тех, в ком уверен....
Главное чтобы результат был...
+2
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Семен Горбунков
Ответ Олег
Лично я думаю, что Рашников на меньшее не согласен. А у Разина в полне может получиться.
Как говорится, поживем - увидим.
+1
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Станислав Захаров
Ответ Семен Горбунков
Северсталь переезжает в Магнитогорск. В чем смысл?
В глупых вопросах ,смысла никогда нет .
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Семен Горбунков
Северсталь переезжает в Магнитогорск. В чем смысл?
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Alobama74
ну вот это больше подходит Адрею Разину. Какой там Хохлачев
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MESSIya
Было бы неплохо
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GoodZilla
Утка от агента игрока?))>
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вован63
Будет северсталь магнитогорск, что одни сталь варят, что другие.
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Олег
Хороший парень. Было бы неплохо.
Надеюсь договорятся,или перекупят....
Только маленький больно,а так норм....
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Олег
Ответ Семен Горбунков
Так оставался бы в Череповце, раз так уверен в своих тренерах и игроках. Какой смысл тащить это в Магнитогорск? Что изменится?
Амбиции не те что в Северстали .
Бюджет не тот,да и кубок взять...
Зарплата на много выше. Хватило
аргументов?
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Семен Горбунков
Ответ Олег
Амбиции не те что в Северстали . Бюджет не тот,да и кубок взять... Зарплата на много выше. Хватило аргументов?
Какой кубок, не смешите. А бабла срубить - это аргумент.
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Олег
Ответ Семен Горбунков
Какой кубок, не смешите. А бабла срубить - это аргумент.
Лично я думаю, что Рашников на меньшее не согласен. А у Разина
в полне может получиться.
0
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Олег
Ответ Семен Горбунков
Как говорится, поживем - увидим.
Согласен. Я верю в команду!!!
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Станислав Захаров
Ответ Семен Горбунков
Так оставался бы в Череповце, раз так уверен в своих тренерах и игроках. Какой смысл тащить это в Магнитогорск? Что изменится?
Считаете , что мы ещё не на дне? Тренер с хоризмой , а значит душой в команде . Перьями махать не будет , у него другие достоинства .
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