«Металлург» планирует сделать оффер-шит форварду «Северстали» Гераськину («Матч ТВ»)

Форвард «Северстали» Игорь Гераськин может продолжить карьеру в «Металлурге».

Как сообщает «Матч ТВ», магнитогорский клуб планирует сделать форварду контрактное предложение.

«Северсталь» должна будет либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

Срок контракта Гераськина истекает 30 апреля. Он станет ограниченно свободным агентом 1 мая.

Форвард провел 5 сезонов под руководством тренера Андрей Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В 66 матчах регулярного чемпионата‑2022/23 Гераськин набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх Фонбет Чемпионата КХЛ он отметился 5 передачами.