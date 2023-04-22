Экс-директор «Трактора» Баландин: «Горжусь, что оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в «Северсталь», неизвестно, как бы их карьеры сложились»

Теги Ак Барс Северсталь Трактор Даллас Геннадий Цыгуров Вячеслав Войнов Евгений Дадонов НХЛ КХЛ Борис Самусик Борис Видгоф Хоккей

Андрей Баландин рассказал, как оставил Евгения Дадонова и Вячеслава Войнова в «Тракторе».

В настоящее время Дадонов играет за «Даллас», Войнов – за «Ак Барс».

«В свое время я оставил Евгения Дадонова в Челябинске, и его мама мне до сих пор благодарна. В выпускной год в школе его и Вячеслава Войнова хотели увезти в Череповец. Игрокам уже купили билеты на самолет, об этом мне сообщил их тренер Борис Самусик. Как директор «Трактора» я никакого отношения к школе не имел, но решил помочь.

Я приехал к Дадонову домой, мама воспитывала Женю одна. Говорю: «Зачем вам уезжать? Здесь он капитан, лидер команды, будущая звезда. В Череповце ему нечего делать в плане перспективы». Мама призналась, что у них большие финансовые проблемы. Я обратился к Борису Видгофу, и клуб выделил для Дадонова хорошую по тем временам стипендию в 12 тысяч рублей.

Вячеслав Войнов тоже был из небогатой семьи, и у него, наоборот, отец воспитывал сына один, работал в железнодорожном депо. Он попросил, чтобы Славу взяли в основной состав «Трактора» на следующий год. Мы обратились к главному тренеру команды Геннадию Цыгурову, и он дал согласие. А мне пришлось из своих денег вернуть «Северстали» деньги за самолет.

Горжусь тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в Череповец, неизвестно, как бы их карьеры сложились», – заявил экс-директор «Трактора» Баландин.

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