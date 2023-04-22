Экс-директор «Трактора» Баландин: «Горжусь, что оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в «Северсталь», неизвестно, как бы их карьеры сложились»

Андрей Баландин рассказал, как оставил Евгения Дадонова и Вячеслава Войнова в «Тракторе».

В настоящее время Дадонов играет за « », Войнов – за « ».

«В свое время я оставил в Челябинске, и его мама мне до сих пор благодарна. В выпускной год в школе его и хотели увезти в Череповец. Игрокам уже купили билеты на самолет, об этом мне сообщил их тренер Борис Самусик. Как директор « » я никакого отношения к школе не имел, но решил помочь.

Я приехал к Дадонову домой, мама воспитывала Женю одна. Говорю: «Зачем вам уезжать? Здесь он капитан, лидер команды, будущая звезда. В Череповце ему нечего делать в плане перспективы». Мама призналась, что у них большие финансовые проблемы. Я обратился к Борису Видгофу, и клуб выделил для Дадонова хорошую по тем временам стипендию в 12 тысяч рублей.

Вячеслав Войнов тоже был из небогатой семьи, и у него, наоборот, отец воспитывал сына один, работал в железнодорожном депо. Он попросил, чтобы Славу взяли в основной состав « » на следующий год. Мы обратились к главному тренеру команды Геннадию Цыгурову, и он дал согласие. А мне пришлось из своих денег вернуть « » деньги за самолет.

Горжусь тем, что в свое время оставил Дадонова и Войнова в Челябинске. Если бы они уехали в Череповец, неизвестно, как бы их карьеры сложились», – заявил экс-директор «Трактора» Баландин.