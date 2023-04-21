Лучший снайпер ВХЛ Степанов перейдет в «Северсталь» («СЭ»)
Нападающий «Югры» Егор Степанов перейдет в «Северсталь».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний форвард подпишет контракт с череповецким клубом после открытия рынка свободных агентов.
В сезоне-2022/23 Степанов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ с 28 голами. Всего он набрал 46 (28+18) баллов в 50 играх регулярки. В его активе также 3 (2+1) балла в 5 играх плей-офф.
В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал одну передачу.
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