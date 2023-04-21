Лучший снайпер ВХЛ Степанов перейдет в «Северсталь» («СЭ»)

Теги Северсталь возможные переходы КХЛ Югра ВХЛ Спорт-Экспресс Егор Степанов 2000 Хоккей

Нападающий «Югры» Егор Степанов перейдет в «Северсталь».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний форвард подпишет контракт с череповецким клубом после открытия рынка свободных агентов.

В сезоне-2022/23 Степанов стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ВХЛ с 28 голами. Всего он набрал 46 (28+18) баллов в 50 играх регулярки. В его активе также 3 (2+1) балла в 5 играх плей-офф.

В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал одну передачу.

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3 комментария

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Сергей Жарковский
Для Северстали весомая поддержка!👍
+2
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KSA1985
Уверен, засветится в Череповце, агенты тут как тут
+1
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НХ
Когда он стал лучшим снайпером вхл?
0
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