Лучший снайпер ВХЛ Степанов перейдет в «Северсталь» («СЭ»)

Нападающий «Югры» Егор Степанов перейдет в «Северсталь».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 23-летний форвард подпишет контракт с череповецким клубом после открытия рынка свободных агентов.

В сезоне-2022/23 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 28 голами. Всего он набрал 46 (28+18) баллов в 50 играх регулярки. В его активе также 3 (2+1) балла в 5 играх плей-офф.

В сезоне-2019/20 форвард провел 17 матчей за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ и сделал одну передачу.