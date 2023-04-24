Панкратов об «Ак Барсе»: «Они чересчур агрессивны, а ЦСКА свои эмоции держит при себе»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Максим Мамин Семен Панкратов Хоккей

Семен Панкратов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).

«Хороший матч. Немного сумбурно начали, но потом продолжили играть как надо – быстро сравняли счет. Игра была упорной. Были мысли, что она идет до первого гола.

«Ак Барс» – хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе.

Третий период? Надо было доигрывать до конца. Нам нужны победы, чего бы это ни стоило. Сыграет ли Максим Мамин? Дай бог. Знаю, что он тренируется», – сказал нападающий ЦСКА Панкратов.

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3 комментария

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Назар Игорь
Надо заканчивать серию в Казани.
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Vagner01
Ответ Назар Игорь
Надо заканчивать серию в Казани.
Причем во вторник!
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