Панкратов об «Ак Барсе»: «Они чересчур агрессивны, а ЦСКА свои эмоции держит при себе»

Семен Панкратов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (2:1, 3-1 в серии).

«Хороший матч. Немного сумбурно начали, но потом продолжили играть как надо – быстро сравняли счет. Игра была упорной. Были мысли, что она идет до первого гола.

« » – хорошая команда, приятно с ней играть. Хоть и, мне кажется, они чересчур агрессивны, а мы свои эмоции держим при себе.

Третий период? Надо было доигрывать до конца. Нам нужны победы, чего бы это ни стоило. Сыграет ли ? Дай бог. Знаю, что он тренируется», – сказал нападающий ЦСКА Панкратов.