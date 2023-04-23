Билялетдинов о поражении от ЦСКА: «Ак Барс» бы выиграл матч, забей гол при выходе «1 в 0». Нюансы определили игру, и прошлую тоже»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил ЦСКА (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– Если игроки стараются выполнять установку, а результата нет три матча подряд, считаете ли вы, что причина в установках?

– Во мне?

– Не в вас, а план не работает.

– Есть вещи, которые я просто не хочу расшифровывать.

Нюансы определили сегодняшнюю игру, и в прошлой игре тоже, вот и все. В целом команда трудится.

Забей вот гол, когда мы «1 в 0» убежали, был ведь такой момент? Забей – выиграли бы этот матч. А мы не забили.

– Почему не было перестановок в составе? Некем освежить команду?

– Состав, который сейчас играл, достаточно стабильный и играет давно.

У нас были победы и поражения с ним, но кардинальные решения не было смысла делать, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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13 комментариев

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Vagner01
Только до этого Карнаухов не забил один в ноль! Если бы он забил у вас бы и выхода этого не было!
+15
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madflava
Всё-таки, руководство Динамо не совсем глупое оказалось, когда избавились от Шипачева и Войнова за косарь. А не совсем, но глупoе, потому что, чуть ранее могли от этих двух пассажиров катающихся на прямых ногах избавиться еще раньше, и получить вместо них Воронкова, например
+5
0
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мик джагер
Ответ _Абырвалг_
Ну началось,кабы,а если ! А если,да кабы,вы и Авангард бы не прошли !
4-1 , без кабы и без бы.
+6
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Рустам Давудов
Если бы да кабы
+2
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Кеша
Все так и было . Ак барс играл великолепно. Этот матч ни в какое сравнение с предыдущим . Но в третьем периоде ненужные и не обязательные удаления сбивали ритм игры . Хочу сказать , что и ЦСКА точно не подарок . На последней минуте второго периода был такой штурм сумасшедший ворот Ак барса , что удивился , как они не забили . А барсы молодцы выстояли . Билялов в этом матче был собран . Много выручал .
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Ачиваков Марат
Как - то не справедливо это. Ну Ак барс точно не слабее ЦСКА, странно только почему имея таких игроков, они не могут реализовать голевые моменты а армейцам при меньших все в фарт. Пожелаю не сдаваться и везения, все еще должно сложится.
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alklimov2018
Жалко Билла.
Уж очень его подводят лидеры - Шипачев, Кагарлицкий и компания.
Снимают вратаря в концовке, 2 раза подряд одинаковая ситуация - Шипачев на раскате швыряет в зону, думаю не этого ждут от лучшего распасовщика.
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