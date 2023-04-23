Билялетдинов о поражении от ЦСКА: «Ак Барс» бы выиграл матч, забей гол при выходе «1 в 0». Нюансы определили игру, и прошлую тоже»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– Если игроки стараются выполнять установку, а результата нет три матча подряд, считаете ли вы, что причина в установках?

– Во мне?

– Не в вас, а план не работает.

– Есть вещи, которые я просто не хочу расшифровывать.

Нюансы определили сегодняшнюю игру, и в прошлой игре тоже, вот и все. В целом команда трудится.

Забей вот гол, когда мы «1 в 0» убежали, был ведь такой момент? Забей – выиграли бы этот матч. А мы не забили.

– Почему не было перестановок в составе? Некем освежить команду?

– Состав, который сейчас играл, достаточно стабильный и играет давно.

У нас были победы и поражения с ним, но кардинальные решения не было смысла делать, – сказал главный тренер « ».