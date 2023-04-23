Билялетдинов об 1:2 от ЦСКА: «Ак Барс» не устраивает результат – детали подвели. Большинство – большой минус, не можем использовать»

Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина.

– Конечно, результат нас не устраивает. Но ребята старались, делали все, что можно было сделать.

К сожалению, нюансы нас подвели. Будем готовиться к следующему матчу. Другого выхода у нас нет.

– Игроки признались, что было некое стеснение в атаке. Согласны ли вы с этим?

– Я такого не ощущал. А кто сказал-то? Ха-ха! Подскажите! Нет, мне кажется, ребята серьезно подошли к матчу, отдача была хорошая.

Может быть, не все красиво было, но они трудились, старались, упрекнуть никого не могу. Повторюсь, что нюансы определяют.

– Вы потерпели три поражения подряд, но состав остается неизменным. Планируются ли хотя бы перетасовки в звеньях?

– Перетасуем все! Давайте мы подумаем. Сейчас сложно сказать.

– 1-3 намного хуже, чем 2-2. Был ли сегодня включен режим повышенной осторожности?

– Мы говорили на эту тему, что может стать очень сложно, а можно выровнять ситуацию. Готовились в этом плане, и ребята понимали, что не все так просто.

– Как оцените действия команды в большинстве? Считаете ли вы отсутствие реализации ключевым фактором поражения?

– Это минус большой, я соглашусь.

Мы не можем никак использовать свое большинство, вчера очень много говорили об этом, и ребята сами между собой разговаривали. Но не получается пока, – сказал главный тренер « ».