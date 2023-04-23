Билялетдинов об 1:2 от ЦСКА: «Ак Барс» не устраивает результат – детали подвели. Большинство – большой минус, не можем использовать»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от ЦСКА.

«Ак Барс» уступил ЦСКА (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина.

– Конечно, результат нас не устраивает. Но ребята старались, делали все, что можно было сделать.

К сожалению, нюансы нас подвели. Будем готовиться к следующему матчу. Другого выхода у нас нет.

– Игроки признались, что было некое стеснение в атаке. Согласны ли вы с этим?

– Я такого не ощущал. А кто сказал-то? Ха-ха! Подскажите! Нет, мне кажется, ребята серьезно подошли к матчу, отдача была хорошая.

Может быть, не все красиво было, но они трудились, старались, упрекнуть никого не могу. Повторюсь, что нюансы определяют.

– Вы потерпели три поражения подряд, но состав остается неизменным. Планируются ли хотя бы перетасовки в звеньях?

– Перетасуем все! Давайте мы подумаем. Сейчас сложно сказать.

– 1-3 намного хуже, чем 2-2. Был ли сегодня включен режим повышенной осторожности?

– Мы говорили на эту тему, что может стать очень сложно, а можно выровнять ситуацию. Готовились в этом плане, и ребята понимали, что не все так просто.

– Как оцените действия команды в большинстве? Считаете ли вы отсутствие реализации ключевым фактором поражения?

– Это минус большой, я соглашусь.

Мы не можем никак использовать свое большинство, вчера очень много говорили об этом, и ребята сами между собой разговаривали. Но не получается пока, – сказал главный тренер «Ак Барса».

18 комментариев

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Рамис Зарипов
Мистер Лас Вегас то когда начнет играть у Вас ?
+9
-2
+7
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Stewee
Забивай Акбарс хотя бы по 1 шайбе за игру в большинстве, ход у серии был бы совсем другой.
+7
-3
+4
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Almazzir
Войнова совсем не видно! Лямкин и Юдин привозят голы, удаления, Билялов ну сегодня вроде бы в своей тарелке, но как только шайбу не видет все, тушите свет, вытаскивайте шайбу с ворот))) нападение совсем пропало, играйте в шайбу лучше!!!
+2
-1
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Lacoste28
Ответ Stewee
Забивай Акбарс хотя бы по 1 шайбе за игру в большинстве, ход у серии был бы совсем другой.
Забивай ЦСКА по хоть по 1й в большинстве уже 4 года, серии бы по 4-0/4:1 все бы заканчивались
+2
-1
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srs
Ответ Рамис Зарипов
Мистер Лас Вегас то когда начнет играть у Вас ?
Там все на максимуме уже. У него за 4 сезона в Динамо очков не сильно больше, чем в этой серии(1 передача) в матчах против ЦСКА или СКА с Йокеритом. Наши ожидания, наши проблемы
+1
0
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srs
Ответ Tina
Да уж большинство у нас ни какое, в остальном сыграли хорошо, отсюда и счёт, разница в одну шайбу...
Похоже, что у ЦСКА тоже есть спецбригада меньшинства
+1
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Рустам Давудов
Хватит вам тренер Цска умнее и сильнее
+3
-3
0
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ПАХТАКОР
Реализация никакая. Как появится , так и будут победы.
+1
-1
0
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barsik94
Большинство никакое, меньшинство ужасное (Лямкин), защита дно, Билялов перестал тащить. Вы как собираетесь три игры подряд выигрывать?
+1
-1
0
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srs
Ответ srs
Там все на максимуме уже. У него за 4 сезона в Динамо очков не сильно больше, чем в этой серии(1 передача) в матчах против ЦСКА или СКА с Йокеритом. Наши ожидания, наши проблемы
На все ПО 3 гола как например у Панюкова. Цена качество
0
0
0
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Tina
Ответ srs
Похоже, что у ЦСКА тоже есть спецбригада меньшинства
Она думаю есть у каждой команды, но не каждая спец бр. справляется со своей задачей
0
0
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