Браташ о 3 голах ЦСКА с 5 бросков: «Думаю, Билялов понимает свою вину. В случае с шайбой Григоренко было время переместиться»

Олег Браташ подвел итоги матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

– Вчера армейцы уже не выглядели монстром на фоне соперника, но все равно победили.

– Как мы и предполагали, у ЦСКА не получается действовать на пределе во всех матчах, и в отличие от второй игры серии, у « » вчера были шансы воспользоваться тем, что армейцы не на сто процентов реализовывали свой план. Плотные, безошибочные действия без шайб вчера, скажем так, не были идеальными.

Казанцы находили пути к воротам , среднюю зону получалось проходить на скорости, моменты создавали, но вот реализация подвела. Преимущество было у Казани, но воспользоваться не получилось.

– Что предопределило второе подряд поражение Казани?

– Неудачная игра в меньшинстве – две пропущенных шайбы, не лучшая игра вратаря . И мы же всегда помним про рациональную игру ЦСКА. Вчера был не лучший образец исполнения, но, как видим, результат все равно дает.

– Три гола с пяти бросков во втором периоде – это прямо не рациональность, а ультарациональность?

– Две шайбы были в большинстве. Но особенно в первом случае с голом Григоренко у вратаря было время переместиться. Он же даже не с ходу бросал, да и по льду пошла шайба. По мне, этот бросок вообще никакой опасности для вратаря не нес.

А вторая шайба – ближний угол, бросок не с самого близкого расстояния. Можно, конечно, сказать, что защитник закрыл обзор, но для Билялова это будет звучать оправданием. Думаю, он сам понимает свою вину, пусть она и не со всем его индивидуальная, – сказал заслуженный тренер России.