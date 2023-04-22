Владимир Антипин: «ЦСКА играет активно и дорожит шайбой в атаке, а у «Ак Барса» такого не прослеживается. Такие нюансы играют большую роль»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Антипин КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Прохор Полтапов Хоккей

Владимир Антипин прокомментировал победу ЦСКА в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

«Кто главная звезда третьего матча? Для меня – Прохор Полтапов. Он добавил ЦСКА динамики, от него постоянно угроза шла.

ЦСКА играет активно и дорожит шайбой в атаке, а у «Ак Барса» такого не прослеживается. Даже проходя зону, все в основном получается индивидуально.

Хоккеисты ЦСКА же играют по принципу: получил пас, отдал, открылся, получил. Равные команды по уровню, но такие нюансы играют большую роль», – сказал двукратный чемпион России по хоккею Антипин.

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1 комментарий

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Олег
Фёдоров поставил игру коней блестящи,одно удовольствие смотреть. Хойдарыч тоже не пальцем деланый,подкорректирует игру Акбарса.
Нечего ещё не ясно.....
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