Владимир Антипин: «ЦСКА играет активно и дорожит шайбой в атаке, а у «Ак Барса» такого не прослеживается. Такие нюансы играют большую роль»

Владимир Антипин прокомментировал победу ЦСКА в матче плей-офф с «Ак Барсом» (3:2, 2-1).

«Кто главная звезда третьего матча? Для меня – . Он добавил ЦСКА динамики, от него постоянно угроза шла.

ЦСКА играет активно и дорожит шайбой в атаке, а у «Ак Барса» такого не прослеживается. Даже проходя зону, все в основном получается индивидуально.

Хоккеисты ЦСКА же играют по принципу: получил пас, отдал, открылся, получил. Равные команды по уровню, но такие нюансы играют большую роль», – сказал двукратный чемпион России по хоккею .