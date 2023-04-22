Сафонов об игре «Ак Барса»: «Много создаем и бросаем, но реализация хромает. Сделаем выводы»
Илья Сафонов подвел итоги матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 1-2).
– Хороший матч, динамичный, жесткий и боевой. Мы просто не забили свои моменты.
– За счет чего удалось хорошо провести первый период?
– Мы готовились, знали, как играет ЦСКА. К сожалению, не забили.
– В чем причина неудачного отрезка во втором периоде? Первые две шайбы пропустили с двух бросков.
– Где-то неправильно действовали, отошли от своей игры. ЦСКА использовал свои моменты.
– Насколько гол Радулова подхлестнул? Почему не получилось дожать?
– Важный гол, нам надо забивать. Много создаем и бросаем, но реализация хромает.
– Что ждать от следующего матча?
– Сыграем иначе, сделаем выводы. Выйдем играть только на победу, – сказал нападающий «Ак Барса».
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