Сафонов об игре «Ак Барса»: «Много создаем и бросаем, но реализация хромает. Сделаем выводы»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Илья Сафонов Хоккей

Илья Сафонов подвел итоги матча финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 1-2).

– Хороший матч, динамичный, жесткий и боевой. Мы просто не забили свои моменты.

– За счет чего удалось хорошо провести первый период?

– Мы готовились, знали, как играет ЦСКА. К сожалению, не забили.

– В чем причина неудачного отрезка во втором периоде? Первые две шайбы пропустили с двух бросков.

– Где-то неправильно действовали, отошли от своей игры. ЦСКА использовал свои моменты.

– Насколько гол Радулова подхлестнул? Почему не получилось дожать?

– Важный гол, нам надо забивать. Много создаем и бросаем, но реализация хромает.

– Что ждать от следующего матча?

– Сыграем иначе, сделаем выводы. Выйдем играть только на победу, – сказал нападающий «Ак Барса».

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