Дебур о намеках Эвасона на то, что игроки «Далласа» ныряют: «Если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в НХЛ, поступал бы так же. Хорошая работа»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Даллас НХЛ Питер Дебур Дин Эвасон Хоккей

Питер Дебур отреагировал на намеки тренера «Миннесоты» на то, что игроки «Далласа» ныряют.

После второй игры серии плей-офф Дебур отметил склонность «Уайлд» к удалениям. Эвасон в свою очередь заявил, что игроки «Далласа» довольно легко падали на лед.

Во втором матче «Миннесота» (3:7) получила 52 минуты штрафа, «Старс» – 40. 

«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет.

Знаете, если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошая работа тренера», – сказал главный тренер «Далласа» Дебур.

Тренер «Миннесоты» Эвасон о 2-м матче с «Далласом»: «У них были крупные ребята, которые падали довольно легко. Наша команда не ныряет»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Bragin
Даллас играл очень плохо и заслуженно проиграл
Дин Эвасон тоже лепит горбатого, не было особо симуляций.
обычные кубковые серийные подводные манипуляции.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sheep_catcher
СВ. ПАВЕЛ, Миннесота - У Райана Хартмана была цель, и два помогает, и Дикая Миннесота победила Далласские Звезды 5-1 в Игре 3 Западного Первого раунда Конференции в Центре Xcel Energy в пятницу.

«Мы говорили много о том, что мы делаем и как мы играем, и это - последовательная вещь, которая происходит с нашим хоккейным клубом, и снова, это должно быть для нас, чтобы иметь успех», сказал Миннесотский тренер Дин Эвэзон. «Мы должны играть способ, которым мы играем, и мы сделали сегодня вечером».
🤣🤣🤣Олды скорее поймут, чем нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oberkorn
Думается, что в зарубе за бидон, эти вопросы неуместны. Кто стал чемпионом запомнят все, остальное неважно. Это хоккей, а не шашки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий