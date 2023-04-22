Дебур о намеках Эвасона на то, что игроки «Далласа» ныряют: «Если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в НХЛ, поступал бы так же. Хорошая работа»

Питер Дебур отреагировал на намеки тренера «Миннесоты» на то, что игроки «Далласа» ныряют.

После второй игры серии плей-офф отметил склонность «Уайлд» к удалениям. Эвасон в свою очередь заявил, что игроки «Далласа» довольно легко падали на лед.

Во втором матче « » (3:7) получила 52 минуты штрафа, «Старс» – 40.

«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет.

Знаете, если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошая работа тренера», – сказал главный тренер « » Дебур.

Тренер «Миннесоты» Эвасон о 2-м матче с «Далласом»: «У них были крупные ребята, которые падали довольно легко. Наша команда не ныряет»