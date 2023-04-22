Дебур о намеках Эвасона на то, что игроки «Далласа» ныряют: «Если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в НХЛ, поступал бы так же. Хорошая работа»
Питер Дебур отреагировал на намеки тренера «Миннесоты» на то, что игроки «Далласа» ныряют.
После второй игры серии плей-офф Дебур отметил склонность «Уайлд» к удалениям. Эвасон в свою очередь заявил, что игроки «Далласа» довольно легко падали на лед.
Во втором матче «Миннесота» (3:7) получила 52 минуты штрафа, «Старс» – 40.
«Для этого есть хоккейный термин. Это называется рикошет.
Знаете, если бы я тренировал одну из самых удаляющихся команд в лиге, я бы, наверное, поступал так же. Это хорошая работа тренера», – сказал главный тренер «Далласа» Дебур.
Тренер «Миннесоты» Эвасон о 2-м матче с «Далласом»: «У них были крупные ребята, которые падали довольно легко. Наша команда не ныряет»
Дин Эвасон тоже лепит горбатого, не было особо симуляций.
обычные кубковые серийные подводные манипуляции.
«Мы говорили много о том, что мы делаем и как мы играем, и это - последовательная вещь, которая происходит с нашим хоккейным клубом, и снова, это должно быть для нас, чтобы иметь успех», сказал Миннесотский тренер Дин Эвэзон. «Мы должны играть способ, которым мы играем, и мы сделали сегодня вечером».
🤣🤣🤣Олды скорее поймут, чем нет