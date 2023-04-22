Тренер «Миннесоты» Эвасон о 2-м матче с «Далласом»: «У них были крупные ребята, которые падали довольно легко. Наша команда не ныряет»
Дин Эвасон отреагировал на слова тренера «Далласа» о том, что «Миннесота» часто удаляется.
После второй игры серии плей-офф Питер Дебур отметил склонность «Уайлд» к удалениям: «Миннесота» удаляется. Это шестая команда в лиге по количеству удалений, так что мы к этому готовы».
Эвасон в свою очередь заявил, что игроки «Далласа» довольно легко падали на лед.
Во втором матче «Миннесота» (3:7) получила 52 минуты штрафа, «Старс» – 40.
«Мы чувствовали, что в том хоккейном матче у них были некоторые более крупные ребята, которые, вероятно, падали довольно легко.
Мы говорили об этом раньше, и это тонкая грань, потому что мы не ныряем. Наша команда не ныряет.
Сколько раз я хотел бы зайти в раздевалку и сказать: «Знаете что, ребята, давайте приукрасим».
Я имею в виду, что ты хочешь, чтобы соперник получал штрафы из-за того, как усердно вы работаете, насколько вы упорны и так далее...
Но такого мы не делаем. Это не то, чем мы занимаемся», – сказал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.
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