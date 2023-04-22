Экс-директор «Трактора» Баландин: «Гатиятулина надо было отправлять в отставку. Если тренер не выполняет задачу на сезон, его убирают»

Андрей Баландин считает, что «Трактору» надо было отправить в отставку Анвара Гатиятулина.

Ранее стало известно, что руководство клуба признало неудовлетворительными результат сезона и работу тренеров. Гатиятулин остается в «Тракторе», все его помощники уйдут.

– Выводы правильные, действительно результат и работа тренерского штаба неудовлетворительные. Единственное, я считаю, что надо было отправлять в отставку Анвара Гатиятулина. Если главный тренер не выполняет задачу на сезон, его убирают, потому что он несет ответственность за всю команду.

Возможно, контракт не стали разрывать по финансовым причинам. Целый год тренерский штаб «Трактора» не мог исправить ситуацию, а вот в «Ак Барсе» не побоялись убрать Олега Знарка, хотя он выигрывал Олимпиаду.

Иван Савин тоже занимался не своим делом. Как гендиректор должен был ответственен за финансовую часть, а он начал себя вести как генменеджер, игроков подбирать.

– Поэтому результат в новом сезоне снова можно не ждать?

– Если в составе будут лидеры, которых не нужно учить играть в хоккей, тогда результат может быть. Главное – им не мешать. Надо будет посмотреть, какую работу проделает новый генеральный менеджер Алексей Волков по формированию команды.

Гатиятулин – прямолинейный тренер и не привык кого-то слушать, но, возможно, провальный прошедший станет сезона для него уроком, – заявил экс-директор «Трактора» Баландин.

Руководство «Трактора» признало неудовлетворительными результат сезона и работу тренеров. Гатиятулин остается в клубе, все его помощники уйдут