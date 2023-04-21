Руководство «Трактора» признало неудовлетворительными результат сезона и работу тренеров. Гатиятулин остается в клубе, все его помощники уйдут
Руководство «Трактора» признало результат сезона и работу тренеров неудовлетворительными.
Все помощники главного тренера Анвара Гатиятулина покинут челябинский клуб.
Контракт самого 47-летнего специалиста действует до завершения сезона-2023/24.
«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 9-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.
«Результат выступления команды «Трактор» по итогам заседания совета директоров признан неудовлетворительным. Алексей Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24.
Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым», – сказал гендиректор «Трактора» Иван Савин.
Он также добавил, что положительным моментом в сезоне стал рост доходов за счет эффективной коммерческой деятельности.
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