Руководство «Трактора» признало неудовлетворительными результат сезона и работу тренеров. Гатиятулин остается в клубе, все его помощники уйдут

Теги Трактор Иван Савин Алексей Волков бизнес КХЛ Анвар Гатиятулин ТАСС Хоккей

Руководство «Трактора» признало результат сезона и работу тренеров неудовлетворительными.

Все помощники главного тренера Анвара Гатиятулина покинут челябинский клуб.

Контракт самого 47-летнего специалиста действует до завершения сезона-2023/24. 

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 9-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

«Результат выступления команды «Трактор» по итогам заседания совета директоров признан неудовлетворительным. Алексей Волков представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым», – сказал гендиректор «Трактора» Иван Савин

Он также добавил, что положительным моментом в сезоне стал рост доходов за счет эффективной коммерческой деятельности.

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17 комментариев

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Евгений Куразеев
Как то очень интересно, весь тренерский штаб убрали, а Гатиатуллина нет?) Типа с него спроса нет что ли?) В первую очередь спрос с него должен быть) Отступные видимо нормальные по контракту, деньги терять клубу не охота)
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Рамис Зарипов
У Анвара видимо агент хороший раз его не убрали, контракт составлен грамотно.
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KSA1985
Да простят меня Трактористы, но это похоже на цирк. Получается он единственный, кто ни в чем ни виноват? Самое страшное не позади, а впереди. В новом сезоне, ощутимых изменений по игре не ожидайте. Если его не выталкают к середине сезона, то в ПО, на многое не расчитывайте. Унылая игра по этому сезону. Были бы у него новые идеи, фантазии игры в нападении, мы бы увидели это на льду. А у него весь сезон в одном режиме. Поднажали под конец сезона, но этого не хватило. А если бы и хватило, то силенок на ПО уже нет
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Тихий летун
Понятно.
"Царю" не сказали,чем занимается ТШ(
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Владимир
Мне кажется, что после смены помошников в сезоне Трактор немного лучше заиграл.. Просто потеряли много очков изначально.. Да и конкуренты слабины не давали.. Это моё мнение... Посмотрим кого предложат..
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вперёд спартак
ГТ значит сухим из воды выйдет
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leon74
Тренерский штаб не оправдал надежд болельщиков.Анвара в первую очередь надо было увольнять!
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Xell
А Анвар остается)) Он ни в чем не виноват, всего лишь не вышел в плей офф.
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marik
Прикольно,во всех командах,если ты не Знарок и не Билялетдинов,при неуде увольняют главного тренера.Или это другое?)
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Qwerty Иванов
кровати переставят,как в известном анекдоте
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мик джагер
На следующей год всех игроков менять будут ???
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Aleks01
Вы все умные, так почему не тренируете Трактор? Я не за Анвара топлю, а за то что вам все не нравится, но альтернативных предложений не выдвигаете.
Сплошной обс₽р он не имеет под собой ничего кроме недалекой профанской позиции.
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Владимир
Вот сейчас которых помошников которых уволили, они точно не виноваты что в ПО не попали..
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Владимир
Без вины виноватые... Просто надо было кого-то уволить!! Решили на них отыграться!! Не красиво всё это... Не по мужски..
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Сидни Кросби 2
Помощники делают,что им скажет главный тренер.
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Сидни Кросби 2
Ответ Xell
А Анвар остается)) Он ни в чем не виноват, всего лишь не вышел в плей офф.
Ну у вас сколько сезонов шницеля держали,вот и Трактор тоже самое делает.
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