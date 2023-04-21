Руководство «Трактора» признало неудовлетворительными результат сезона и работу тренеров. Гатиятулин остается в клубе, все его помощники уйдут

Руководство «Трактора» признало результат сезона и работу тренеров неудовлетворительными.

Все помощники главного тренера покинут челябинский клуб.

Контракт самого 47-летнего специалиста действует до завершения сезона-2023/24.

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 9-е место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

«Результат выступления команды «Трактор» по итогам заседания совета директоров признан неудовлетворительным. представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24.

Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной. Кандидатуры в новый тренерский штаб в ближайшее время будут предложены генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым», – сказал гендиректор « » .

Он также добавил, что положительным моментом в сезоне стал рост доходов за счет эффективной коммерческой деятельности.