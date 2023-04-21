Паремузов о заявлениях ФХР про ужесточение лимита и молодежь: «Дешевый популизм. Должны играть те, кто соответствуют КХЛ. В ином случае уровень турнира будет падать»

Теги Трактор ФХР Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Паремузов КХЛ Кубок Гагарина Артемий Панарин лимит на легионеров деньги потолок зарплат Хоккей

Сергей Паремузов высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как ужесточение лимита на легионеров подействует на КХЛ в перспективе? Увеличит цены на игроков?

– Конечно, цены на топовых игроков поползут вверх. Но, с другой стороны, на последнем совещании Совета директоров КХЛ ужесточили историю с полотком зарплат. Клубам особенно разгуляться негде.

Также мы не на Луне живем, в нашей стране достаточно сложное экономическое положение. То, что качество хоккея упадет, – это несомненно.

– Как вы относитесь к заявлениям со стороны ФХР, что благодаря ужесточению лимита на легионеров будет больше своей молодежи?

– Это дешевый популизм в чистом виде. Мы говорим о спорте высоких достижений. Чем он отличается от физкультуры? Ей могут заниматься все, а в спорте высоких достижений должны быть сильнейшие, вне зависимости от возраста и национальности.

Задача у всех должна быть одна – выиграть Кубок Гагарина. В свое время в «Тракторе» была идея собрать в команде всех челябинских воспитанников. И чем все это закончилось?

Ковальчук, Овечкин и Малкин ворвались в наш хоккей, даже практически не играя на молодежном уровне. А кто-то, как Панарин, раскрылся позже. Должны играть те, кто готов и соответствуют лиге. В ином случае уровень турнира будет падать.

– Вы уже говорили, что против лимита на легионеров.

– Это моя глобальная позиция, которая не поменялась. Я противник любых лимитов. Искусственная история никогда не дает качества, – сказал хоккейный агент.

Третьяк о сокращении лимита: «Практически 50 мест освобождаем для молодых хоккеистов. ФХР очень много делает. Но многие мечтают играть в НХЛ, ничего не поделаешь»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир
Я с ним полностью согласен.. Лимит не нужен вообще! Но про Трактор он конечно не прав. При Белоусове была шикарная команда из её воспитанников!! Плюс шикарные леги: Контроллер, Булис, Куинт, Жиру... Да ещё молодняк раскрылся.. Про Кузю я не говорю.. Бурдасов, Ничушкин, Карпов, Нестеров. Я считаю великая команда была..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий