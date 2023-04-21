Паремузов о заявлениях ФХР про ужесточение лимита и молодежь: «Дешевый популизм. Должны играть те, кто соответствуют КХЛ. В ином случае уровень турнира будет падать»

Сергей Паремузов высказался об ужесточении лимита на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– Как ужесточение лимита на легионеров подействует на КХЛ в перспективе? Увеличит цены на игроков?

– Конечно, цены на топовых игроков поползут вверх. Но, с другой стороны, на последнем совещании Совета директоров КХЛ ужесточили историю с полотком зарплат. Клубам особенно разгуляться негде.

Также мы не на Луне живем, в нашей стране достаточно сложное экономическое положение. То, что качество хоккея упадет, – это несомненно.

– Как вы относитесь к заявлениям со стороны ФХР, что благодаря ужесточению лимита на легионеров будет больше своей молодежи?

– Это дешевый популизм в чистом виде. Мы говорим о спорте высоких достижений. Чем он отличается от физкультуры? Ей могут заниматься все, а в спорте высоких достижений должны быть сильнейшие, вне зависимости от возраста и национальности.

Задача у всех должна быть одна – выиграть . В свое время в « » была идея собрать в команде всех челябинских воспитанников. И чем все это закончилось?

Ковальчук, и ворвались в наш хоккей, даже практически не играя на молодежном уровне. А кто-то, как , раскрылся позже. Должны играть те, кто готов и соответствуют лиге. В ином случае уровень турнира будет падать.

– Вы уже говорили, что против лимита на легионеров.

– Это моя глобальная позиция, которая не поменялась. Я противник любых лимитов. Искусственная история никогда не дает качества, – сказал хоккейный агент.

Третьяк о сокращении лимита: «Практически 50 мест освобождаем для молодых хоккеистов. ФХР очень много делает. Но многие мечтают играть в НХЛ, ничего не поделаешь»